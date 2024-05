Colisão na rodovia Ivo Silveira deixa motociclista gravemente ferido em Brusque

Na tarde desta quarta-feira, 29, por volta das 13h15, um acidente de trânsito na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque, resultou em um jovem motociclista gravemente ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, com o encerramento dos trabalhos às 14h35.

O acidente envolveu dois veículos: um automóvel Ford Focus, conduzido por um homem de 33 anos, e uma motocicleta Honda XRE 190, pilotada por um jovem de 19 anos. Segundo informações colhidas no local, a motocicleta, que seguia no sentido Gaspar a Brusque, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do Ford Focus.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Azambuja de Brusque com lesões graves, não sendo possível colher seu depoimento devido ao atendimento médico. O condutor do Ford Focus saiu ileso e foi liberado no local.

A via, que possui pista simples e estava com sinalização horizontal não visível, mas com sinalização vertical presente, é um trecho em obras com velocidade máxima permitida de 30 km/h. Apesar do bom tempo, a falta de iluminação pública no local pode ter contribuído para o acidente.

A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local do acidente, registrou um Boletim de Ocorrência de Sinistro de Trânsito (BOAT) e um Boletim de Comunicação de Ocorrência Policial (BO-COP). Os veículos foram liberados no local após a conclusão dos procedimentos.

