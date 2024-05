Colisão traseira entre carros é registrada na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma colisão traseira entre dois veículos deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira, 28, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 11h45.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Classic, com placas de São Bento do Sul, conduzido por um homem de 64 anos, e um Kwid, de Gaspar, conduzido por um homem de 32 anos. E que tratou-se de uma colisão traseira.

Consta no relatório dos agentes que o Classic seguia na rodovia no sentido Brusque-Gaspar, quando, no quilômetro 14,9, parou na rodovia para virar à esquerda na rua José Domingos Michei. Neste momento, o condutor do Kwid, que seguia no mesmo sentido, bateu na traseira do veículo.

Segundo o relatório da PMRv, o motorista do Kwid foi conduzido até o Hospital Azambuja pelos bombeiros com lesões corporais leves. Os agentes não conseguiram pegar os relatos da vítima devido ao atendimento.

