Colisão traseira entre dois carros deixa pessoas feridas na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma colisão traseira entre dois carros deixou duas pessoas feridas na noite da sexta-feira, 14, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por volta das 21h50, no km 115,650 da rodovia.

Segundo os policiais, um Fiat Palio seguia no sentido Brusque–Gaspar quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Onix. O condutor do Onix, de 28 anos, foi apontado como responsável pelo acidente.

No Palio, o motorista, de 40 anos, não sofreu lesões. A passageira, também de 40 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Azambuja com ferimentos leves.

O motorista do Onix teve lesões leves, mas recusou atendimento hospitalar. Ele também se negou a realizar o teste de alcoolemia (bafômetro), e os policiais adotaram as medidas administrativas previstas em lei.

Os veículos foram liberados no local para condutores habilitados. A pista permaneceu liberada durante o atendimento.