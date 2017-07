Durante toda a semana, a pequena Valentina Dirschnabel, de 5 anos, estava ansiosíssima pela 4ª edição do Festival Nacional da Cuca. Assim que soube que haveria a mini cozinha do Sesc em parceria com a Morisa Móveis, avisou aos pais que gostaria de participar. Bastante empolgada, a menina ficou atenta às explicações da nutricionista Geisa Carla Franceschini e colaborou na confecção de sua mini cuca.

Pelo lado de fora do cercado, os pais Janes Davi, 43, e Nadine Mara, 40, observavam a filha com muito orgulho. “Ela ficou muito contente em poder participar e já pediu para fazer em casa também”, conta a mãe.

Para Nadine, é importante haver mais iniciativas de interação com as crianças, pois geralmente os eventos são voltados ao público adulto.”Foi uma receita fácil, que possibilita eles participarem efetivamente da cozinha”.

A nutricionista explica que a ideia da mini cozinha é fazer com que as crianças aprendam a fazer a cuca e se aproximem mais da cozinha, de maneira saudável e segura. “Como o evento é de cucas, é interessante trazer esse resgate para eles, até porque faz lembrar da avó na cozinha”, diz.

Como forma de trazer alimentos saudáveis para a cozinha, as crianças tem como opções de recheios banana, amendoim ou coco. “Assim elas percebem que é possível trabalhar com as frutas e que elas são gostosas”, acrescenta a nutricionista.

Com apenas 3 anos, a pequena Maria Antônia Schlindwein também teve espaço na mini cozinha. A função dela foi colocar a manteiga dentro do recipiente. A mãe, Vanessa Loch, 31, acompanhou a filha pelo lado de fora e revelou que a menina é bastante curiosa na cozinha. “Ela gosta de ajudar, colocar alimentos na panela, ver o que está sendo feito”, diz.

Vanessa acredita que, a partir de agora, a filha ficará ainda mais interessada. “Eu acho legal, porque é uma forma de interação e conhecimento para ela”.

Durante a confecção da receita, cada criança ajudou a colocar um ingrediente dentro do recipiente. Em seguida, cada um colocou a massa em sua forminha e recheou. As auxiliares então colocaram as cucas no forno e, enquanto aguardavam assar, as crianças receberam desenhos para colorir.