Com a presença de Jorginho Mello, últimas alças externas do trevo da Antônio Heil são inauguradas

As duas novas alças externas de tráfego, que estavam pendentes na interseção entre a BR-101 e a rodovia Antônio Heil, foram liberadas na manhã desta segunda-feira, 24. O primeiro trecho liberado foi no sentido Brusque – Florianópolis, enquanto o segundo corresponde ao sentido Itajaí – Joinville. O trevo é o principal acesso de Brusque a Itajaí e à BR-101.

A cerimônia simbólica de inauguração contou com a presença do governador Jorginho Mello (PL), do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, e do prefeito de Brusque, André Vechi, além de outras autoridades.

“Com essa inauguração simbólica, deixo a mensagem de que temos pressa. Santa Catarina tem pressa. Foram muitos anos de espera, com conversa mole e enrolação. Faço essas inaugurações relâmpago porque o importante é entregar para as pessoas usarem. Não é preciso aguardar a conclusão total da obra, mas ela nunca avançou tanto como agora”, afirmou Jorginho.

O governador destacou que a entrega representa respeito não só à comunidade de Brusque, mas à de toda a região. “Isso vai melhorar a vida de quem passa por aqui. Esse sempre foi um grande gargalo, e a população aguardava há muito tempo por essa solução”.

Novas alças liberadas:

Eixo 05: Sentido Brusque → Florianópolis

Eixo 07: Sentido Itajaí → Joinville

Eixo 02: Liberação parcial para o sentido Florianópolis → Brusque

A ação ocorreu com trinta dias de antecedência ao prazo estabelecido pelo governo estadual, quando as duas primeiras alças foram liberadas, em fevereiro deste ano.

As obras para a construção dos novos viadutos das marginais seguem em andamento. Além disso, a circulação nas marginais sob o viaduto existente será interrompida para o início das obras dos novos viadutos, o que resultará na proibição de alguns movimentos de retorno e conversão. Alternativas de rotas também foram estabelecidas para os motoristas.

“A gente pede compreensão. O trânsito terá toda a segurança necessária, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Municipal, em parceria com o prefeito Robson, de Itajaí. Pedimos paciência, mas tenham certeza de que estamos trabalhando para acelerar ao máximo e entregar essa obra tão importante”, afirmou o secretário Jerry Comper.

Questionado sobre um prazo para o fim dos bloqueios na região, Jerry explicou que eles permanecerão enquanto as obras estiverem em andamento.

“Estamos adotando a mesma estratégia da SC-401, com trabalho noturno. O serviço é contínuo, mas buscamos, junto à empresa responsável, reduzir ao máximo os bloqueios, já que o trânsito na região é um desafio. Se bloqueamos, é porque realmente é necessário para garantir o andamento da obra. Felizmente, o tempo está favorável, então é pé no acelerador e mão na massa para concluirmos o mais rápido possível”, complementou.

O prefeito de Brusque, André Vechi, salientou que as obras no trecho são fundamentais, pois o trânsito intenso no local sempre foi um obstáculo para o desenvolvimento do município. No entanto, ele ressaltou que o alto fluxo de veículos também reflete o crescimento da região.

“Precisávamos dessa obra, que há muito tempo havia sido prometida, mas nunca saiu do papel. O governador teve a iniciativa e a coragem de avançar com ela. No mês passado, tivemos a liberação das duas primeiras alças de acesso. Agora, com essas novas alças, traremos uma melhoria ainda maior para a região. Não tenho dúvida de que, quando toda a obra for concluída, com a duplicação do viaduto, teremos uma nova realidade, não só para Brusque, mas para toda a região, que tem muito a ganhar”, disse.

O prefeito também destacou os investimentos recentes do governo estadual no município e as visitas frequentes de Jorginho Mello, que, segundo ele, demonstram preocupação e comprometimento com Brusque.

“O governador tem olhado com muito carinho para a nossa cidade. Quando Brusque mais precisou, na enchente de 2023, que foi a terceira maior da história, ele havia assumido o governo há pouco tempo. Mesmo assim, enviou mais de R$ 2,5 milhões para viabilizar reparos e investimentos na cidade. Agora, destinou mais R$ 2 milhões para a margem esquerda, cuja licitação devemos abrir ainda esta semana. Também garantiu a continuidade da obra de revitalização da rodovia Antônio Heil, nas proximidades do pavilhão da Fenarreco. Além disso, custeou metade do investimento de uma creche que estamos construindo no bairro Limeira, entre outras parcerias em andamento”.

Por fim, Vechi revelou que o município deve receber um novo aporte do governo estadual, desta vez para a ligação entre Brusque e Guabiruba.

Estrada Boa

A obra faz parte do Programa Estrada Boa, o maior da história rodoviária de Santa Catarina, com investimentos que já chegam a R$ 3,5 bilhões, sem contar os convênios nos quais o governo estadual repassa verbas aos municípios para obras importantes, que já somam R$ 1,4 bilhão.

