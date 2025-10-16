Com a presença de Ticiane Pinheiro e Poliana Rocha, Havan lança nova coleção de Primavera-Verão

Estrelada por Ticiane Pinheiro, a campanha da nova coleção Primavera-Verão da Havan foi apresentada com exclusividade nesta quinta-feira, 16, em um desfile na Casa Renaux, em Brusque.

O evento contou com a presença de Luciano Hang, empresário e proprietário da Havan, acompanhado de sua esposa, Andrea Hang, além de toda a equipe de moda e marketing da marca.

Ao todo, 15 influenciadoras nacionais e regionais desfilaram os looks da coleção, entre elas Poliana Rocha, Mônica Salgado, Camila Dias, Duda Guerra, Vih Rocha, Gabi Castro e Ana Mosconi. Também marcaram presença Hyanca, Dai Hank, Bruna Maçaneiro, Branca Mansano, Jhessica Macedo, Sabrina Sousa e Allana Santiago.

Inspirada na região da Costa Amalfitana, na Itália, a coleção intitulada “Dolce Vita” apresentou aos convidados e à imprensa as principais apostas para a temporada, com destaque para a cartela de tons pastéis, tecidos leves e o uso valorizado do artesanato em roupas e acessórios.

Luciano Hang falou sobre a importância da escolha do local do desfile e das influenciadoras da campanha. “É muita felicidade apresentar a coleção aqui na Casa Renaux, isso aqui respira têxtil, a fábrica fundada em 1892, onde meus avós, meus pais e eu trabalhei. Além disso, Santa Catarina é o maior produtor têxtil no Brasil, então a Havan está sentada em cima da moda”, comemorou.

Ele reforçou ainda que o objetivo de expandir ainda mais a moda da Havan no Brasil. “As escolhas das influencers foram para que a moda Havan chegue a todos os brasileiros, com a importância e a história que a marca já carrega”.

Ticiane Pinheiro entrou na passarela usando um vestido midi marrom, com fenda lateral, bolsos, a grande tendência do momento, reforçando a feminilidade sofisticada da coleção.

“A moda Havan se supera a cada ano, essa coleção temos uma peça mais linda que a outra e looks pra toda mulher brasileira usar, porque tem pra todos os gostos. Eu fiquei realmente encantada. Eu tive a oportunidade de usar todos os looks durante a campanha, e hoje ver todas essas mulheres maravilhosas usando os looks, parece até que fui eu que fiz a roupa de tão feliz que eu fico”, celebrou a apresentadora.

Mônica Salgado, um dos grandes nomes do jornalismo de moda brasileiro, ressaltou a importância de eventos como esse no cenário do varejo nacional.

“Esse é o primeiro desfile que a marca faz e isso pra mim é uma forma muito importante de ver o quanto a moda vem ocupando espaços cada vez maiores no varejo nacional. A moda foi democratizada, isso é muito bom, há não muito tempo atrás, moda era coisa de poucas pessoas, hoje as tendências estão disponíveis para todos usarem”.

“A Havan vai lá fora, pega o melhor das tendências e das passarelas internacionais, e eu vi isso nas araras, traz pro Brasil e transforma tudo isso em um preço justo e com peças de todos os estilos, porque o público é muito amplo.”, finalizou a criadora de conteúdo.

Confira todos os looks da passarela:

