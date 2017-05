Com a volta da chuva, Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em Brusque

Em virtude da chuva que caiu nas últimas 72 horas e a indicação da continuidade do tempo instável até quinta-feira, 1, há risco para deslizamentos de terra em todas as regiões do estado, de acordo com a Defesa Civil estadual.

O alerta é especialmente para Brusque, Ituporanga, Palhoça, Jaraguá do Sul, Blumenau, Timbó, Pomerode, Balneário Camboriú, Vidal Ramos, Ponte Serrada, Xanxerê, Chapecó, Seara, Concórdia.

Deslizamentos de terra

O órgão alerta que deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes.

Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.