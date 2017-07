Com a volta de evento em Itajaí, Brusque fica sem segunda edição da Festa do Colono

A volta da tradicional Festa do Colono de Itajaí, realizada no fim de semana passado, fez com que os organizadores da Festa Regional do Colono de Brusque, que teve sua primeira edição realizada no ano passado, optassem por não realizar uma nova edição do evento em 2017.

Ismael Baseggio, da Mega Produções e Eventos, de Jaraguá do Sul, empresa responsável por realizar a Festa do Colono em Brusque, afirma que no ano passado surgiu a brecha de uma nova festa com a mesma temática na região, já que Itajaí desistiu do evento.

“Fizemos em Brusque no ano passado porque abriu espaço no calendário. Como neste ano Itajaí acabou fazendo a festa novamente, ficava complicado realizar uma festa nos mesmos moldes numa cidade tão perto. Ficaria difícil a questão de expositores, então achamos melhor não fazer”, diz.

Baseggio destaca que a Festa do Colono de Brusque foi uma realização totalmente particular, o que também foi mais um dos motivos para não fazer uma segunda edição. “A Festa do Colono de Itajaí é realizada pela prefeitura, tem uma estrutura muito maior, mais recursos, então ficava difícil mesmo concorrer”.

Ele ressalta, entretanto, que a estrutura de Brusque é uma das melhores do estado. No ano passado, a festa contou com show nacional do cantor Amado Batista, que levou milhares de pessoas ao pavilhão de eventos do município. Durante os quatro dias de festa, mais de 50 mil pessoas passaram pelo local para conferir as diversas atrações.

A expectativa, na ocasião, era de que a festa entrasse para o calendário de eventos oficiais da cidade, porém, não se confirmou.

“Por enquanto, não temos nada previsto para a região, mas temos alguns parceiros em Brusque que nos ajudaram na realização da festa em 2016. Quem sabe no próximo ano poderemos voltar a fazer eventos na região”.