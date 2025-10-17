Com ajuda da comunidade, Polícia Civil identifica um dos autores de roubo em Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Brusque, identificou um dos suspeitos envolvidos no roubo ocorrido em 6 de setembro, nas proximidades do Clube Cedrense, no bairro Dom Joaquim.

Na quinta-feira, 16, um homem se apresentou espontaneamente à delegacia e, durante o interrogatório, confessou a participação no crime. Segundo a Polícia Civil, as informações prestadas pelo investigado coincidem com os fatos já apurados.

A Polícia divulgou uma nota para a imprensa e afirmou que o avanço nas investigações foi possível, em grande parte, graças à colaboração da comunidade.

Segundo o comunicado, após a divulgação de um apelo público, moradores enviaram denúncias anônimas que ajudaram na identificação do suspeito. O trabalho da imprensa local também foi apontado como decisivo para mobilizar a população.

“A Polícia Civil reforça o agradecimento à comunidade e aos veículos de comunicação que deram ampla divulgação ao caso, destacando a importância da parceria entre sociedade e instituições de segurança pública para responsabilização de criminosos”.

As investigações seguem em andamento para identificar e localizar o segundo envolvido no roubo.

