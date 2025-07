Com almoço típico, 3º Encontro da Agricultura Familiar acontece nesta sexta-feira, em Brusque

Nesta sexta-feira, 1º, será realizado o 3º Encontro da Agricultura Familiar de Brusque. A programação inicia às 11h, no pavilhão da Fenarreco, com expectativa de reunir entre 180 e 200 agricultores do município e da região. O evento marca as comemorações pelo Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho.

Promovido pela Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o encontro conta com o apoio de entidades como a Cresol, que levará informações sobre o Plano Safra 2024/2025.

A confraternização será marcada por um almoço típico colonial aos participantes, com cardápio que remete às origens do campo: feijão, arroz, aipim, batata-doce, carne de panela e a tradicional galinha caipira.

De acordo com a organização, o objetivo do encontro é valorizar o papel do agricultor familiar na economia local e lembrar a importância do setor agropecuário.

“Sem o agro, não há vida. Dependemos dele para tudo, inclusive para o alimento que chega à nossa mesa”, destaca José Gilmar, diretor de Agricultura.

