Com apoio do MDB, Marcos Habitzreuter deve concorrer à Prefeitura de Guabiruba e pode ter ex-prefeito como vice

O advogado Marcos Habitzreuter (DC) deve concorrer mais uma vez à Prefeitura de Guabiruba. Ele foi candidato em 2020 e perdeu as eleições naquele ano. Desta vez, ele deve disputar pelo Podemos, com apoio do MDB, que pode abrir mão da cabeça da chapa e indicar o vice.

Ainda existe, porém, uma possibilidade de Marcos se filiar ao MDB. “Ainda não definimos o partido. Tenho a possibilidade de me filiar ao MDB ou Podemos. A princípio, minha filiação vai para o Podemos, mas estaremos juntos com o MDB”, afirma.

Marcos concorreu à prefeitura em 2020 e ficou em terceiro na contagem de votos. Em 2022, ele disputou a vaga de deputado estadual. O advogado também não se elegeu, mas foi o candidato mais votado do partido Democracia Cristã no estado e em Guabiruba.

Ex-prefeito como vice

Quatro nomes emedebistas podem concorrer a vice na chapa ao lado de Marcos. Um deles é o ex-prefeito Orides Kormann, que governou a cidade por três mandatos. Além dele, são cotados para vice os vereadores Haliton Kormann e Vilmar Gums, o Mala, além do ex-vereador Jaime Nuss.

O presidente do diretório municipal do MDB em Guabiruba, Tiago André Kormann, reforça que o partido que Marcos se filiará não está definido ainda. Ele confirma os quatro nomes do MDB como possíveis candidatos a vice de Marcos.

“Hoje nós temos alguns pré-candidatos a vice. O Orides, como ex-prefeito, claro. A princípio, ele tinha colocado o nome dele para prefeito, mas para vice está cogitado, sim”, afirma.

Três nomes aparecem como pré-candidatos à Prefeitura de Guabiruba. O prefeito Valmir Zirke vai à reeleição pelo PP, em uma dobradinha com o PSD. O pré-candidato do PL é o presidente da Câmara, vereador Waldemiro Dalbosco. Por fim, Podemos e MDB terão Marcos na disputa.

