Com aumento da procura por energia solar em Brusque, saiba os requisitos para instalação de placas solares

Brusque bateu recorde de geração de energia solar nos últimos sete anos, com mais de 22 milhões de quilowatts-hora produzidos em 2024. Nesse cenário, existem alguns requisitos para a instalação de placas solares. José Carlos Lopes, gerente da Topsun Energia Solar WEG — empresa que atua em Brusque há oito anos — conversou com o jornal O Município para explicar essas condições.

A empresa atua exclusivamente em Santa Catarina e comercializa apenas equipamentos da WEG. Atualmente, é a maior do ramo no estado, com mais de dez mil projetos realizados. Em Brusque e região, já contabiliza mais de 49 mil placas solares vendidas.

José explica que há dois requisitos básicos para a instalação: um padrão de entrada da Celesc (conjunto de equipamentos que conecta a rede elétrica ao imóvel) e um telhado que receba incidência direta de sol. As estruturas que mais recebem placas são telhados de cerâmica, metálicos e de fibrocimento (eternit).

Já em prédios residenciais, a energia solar é utilizada apenas nas áreas comuns do condomínio, como elevadores e iluminação. Ainda não é possível que um único morador gere energia solar exclusivamente para seu apartamento.

Uma alternativa, segundo José, é redirecionar o excedente de energia gerado em outro imóvel para o apartamento. Por exemplo, um familiar que produza mais energia do que consome pode transferir o excedente para outro imóvel.

Selo verde de sustentabilidade

Além dos moradores, há também uma crescente demanda por projetos industriais, voltados a empresas de grande porte. José afirma que, nesse caso, é necessário ajustar a estrutura elétrica do local para evitar custos adicionais.

“Nós procuramos estudar o padrão de entrada do cliente para então realizar a venda do projeto. Em 2021, vendíamos cinco projetos por dia em Brusque e região. Hoje, esse número subiu para 12. E quanto mais pessoas geram energia solar, mais gente procura”, afirma.

A economia na conta de luz é o principal benefício para o consumidor. Além disso, a energia solar também é classificada como um selo verde de sustentabilidade, já que, por produzir a própria energia, não causa danos ao meio ambiente. Essa certificação é vantajosa para empreendedores, pois abre portas para novos mercados e facilita o acesso a linhas de crédito.

“Pessoas que gastam R$ 500 por mês com energia da Celesc, depois da instalação das placas, passam a pagar entre R$ 40 e R$ 50 de taxa — e nada mais”, explica.

José também destaca a importância da qualidade dos equipamentos de energia solar, já que muitos materiais importados não apresentam boa durabilidade. Por comercializar exclusivamente produtos da WEG — segunda maior empresa elétrica do mundo — a empresa garante segurança e confiabilidade ao consumidor.

O prazo para a instalação das placas solares varia de 30 a 40 dias, desde o início das negociações até a geração de energia pelo sistema.

