Com base na alta expectativa de vida, construtoras miram em projetos exclusivos para idosos

Para idosos 1

Acompanhando a alta da expectativa de vida dos brasileiros, incorporadoras começam a desenvolver projetos exclusivos para idosos. Com a oferta de serviços específicos e adaptações na arquitetura, esses empreendimentos se espalham pelo país para atender a demanda de um público de alta renda e movimentar cifras milionárias. Um deles está em construção em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis

Para idosos 2

O Loma Pedra Branca by Dom Living terá 110 unidades, mas só pessoas com mais de 60 anos poderão morar lá. O edifício terá apartamentos de 35 a 90 metros quadrados. Com investimento inicial de R$ 70 milhões, tem entrega prevista para 2026. Entre os diferenciais estão academia, spa, piscina térmica e até um restaurante. Ao se mudar para o edifício, o morador passa por uma avaliação e se integra a um programa de longevidade, desenvolvido por médico, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional. A partir daí, começa a ter a saúde monitorada e é incentivado a participar de iniciativas disponibilizadas pelo próprio condomínio.

Antagonismo no campus

Pouco mais de um mês depois de aprovar sua Política de Segurança Institucional, iniciativa pioneira entre universidades federais, que estabelece diretrizes e protocolos para prevenção e resposta a situações de risco, a UFSC foi desafiada, há dias, por dois grupos de estudantes, antagônicos politicamente, que se reuniram em rodas de conversa ao mesmo tempo em locais diferentes do campus. O problema é que um resolveu ameaçar e atacar o outro. Parecia guerrilha.

Destaques do ano

Nesta sexta-feira, às 19h30, no auditório do Tribunal de Contas, em Florianópolis, a Academia Catarinense de Letras e Artes entrega as medalhas aos Destaques do Ano nas categorias letras, para o escritor e editor Fábio Garcia; música, à musicoterapeuta e preparadora vocal Patrícia São Thiago; artes cênicas, ao ator e diretor Robson Benta; artes visuais, ao artista visual Laércio Luiz; e conjunto da obra, ao escritor e editor Nelson Rolim de Moura.

Nada se cria…

Nada se cria e tudo se copia. É o que se pode dizer da tsunami de projetos tramitando no Legislativo estadual para que sejam declarados patrimônio imaterial do Estado vários clubes de futebol. Já estão listados quase todos que disputam as divisões superiores. É logico que depois vem os das demais. Quem sabe entre no rol o mais que centenário Humaitá, de Nova Trento, fundado em 1919.

Prancheta

Ícone da arquitetura contemporânea mundial, o arquiteto italiano Marco Casamonti é quem assina o projeto e o conceito de interiores do Auris Residenze, torre de 26 apartamento que é o primeiro “edifício-árvore” do país, desenvolvido pelo Fischer Group, em Balneário Camboriú.

A salvo

Advocacia-Geral da União evitou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a União tivessem que pagar uma indenização de R$ 8,6 milhões decorrente de obras de duplicação e construção da via marginal leste da BR-101, em Balneário Camboriú. Ficou claro que as intervenções ocorreram integralmente dentro da faixa de domínio já desapropriada pelo poder público na década de 1960.

Parabéns

A Fesporte mandou felicitações para o jogador Jorginho Frello, nascido em Imbituba, e o técnico de Jaraguá do Sul, Filipe Luís Kasmirski, que nos últimos dias conquistaram os títulos da Taça Libertadores da América e Campeonato Brasileiro da Série A, pelo Flamengo. Os dois tem em comum passagens por eventos do futebol de base em SC e seguiram carreiras internacionais.

PC Móvel

Na segurança do Circuito Brasileiro e Mundial de Vôlei de Praia, em Itapema, encerrado domingo após duas semanas, uma novidade que mereceu muitos elogios: a presença de uma delegacia móvel da Polícia Civil do Estado, mantendo atendimento contínuo ao público, dando orientações, informações, acolhimento e suporte.

Alívio

Os proprietários (dezenas de milhões país afora) de imóveis rurais poderão ter prazo até 2030 para cumprir a exigência de identificação georreferenciada em casos de desmembramento, parcelamento, remembramento ou transferência dessas propriedades, prevê projeto de lei da deputada Caroline de Toni (PPL-SC), aprovado pela Câmara. Pelo texto, o novo prazo será válido para todos os imóveis rurais registrados a partir de 1º de novembro de 2003 que estejam sujeitos à obrigação de georreferenciamento. A proposta inicial previa a prorrogação apenas para imóveis com até 25 hectares.