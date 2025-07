Brusque e Carlos Renaux estão oficialmente confirmados na Copa Santa Catarina de 2025. A competição teve sua fórmula de disputa e seus grupos definidos na tarde desta segunda-feira, 7, na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), em Balneário Camboriú. A competição conta com 17 equipes e tem o jogo de volta da final previsto para 30 de novembro.

O campeão da Copa Santa Catarina poderá escolher uma vaga na Copa do Brasil ou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O vice-campeão ficará com a vaga que sobrar, a não ser que seja um time que já tenha vaga garantida para uma dessas competições.

As equipes são divididas em quatro grupos, que jogam em turno e returno. Os grupos A, B e D têm quatro equipes, enquanto o C, do Carlos Renaux, tem cinco. Os dois melhores de cada grupo passam às quartas de final. As partidas de mata-mata são disputadas em ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão é feita nos pênaltis.

Grupo A

Avaí

Barra

Figueirense

Marcílio Dias

Grupo B

Brusque

Chapecoense

Concórdia

Santa Catarina

Grupo C

Blumenau

Carlos Renaux

Joinville

Juventus

Nação

Grupo D

Camboriú

Caravaggio

Criciúma

Tubarão

Nas quartas de final, os cruzamentos são entre os grupos A e B; e C e D. Ou seja, um confronto de times dos grupos B e C, como Brusque x Carlos Renaux, só seria possível em uma eventual final.

Participam desta edição 11 clubes da Série A e seis da Série B do Catarinense. Da elite de 2025, apenas o Hercílio Luz ficou de fora. Da segunda divisão, Porto, Metropolitano e Fluminense não disputam.

Brusque

O retorno à Copa Santa Catarina é justificado pela possibilidade de classificação à Copa do Brasil de 2026. Desde que foi campeão em 2019, o Brusque não voltou a disputar a competição.

O quadricolor é, ao lado do Joinville, o maior campeão da história da Copa Santa Catarina. Venceu a competição em 1992, 2008, 2010, 2018 e 2019; e foi vice em 1990, 2011 e 2017. Participou de 13 edições.

Ao todo, são 186 jogos, 82 vitórias, 46 empates, 58 derrotas, 266 gols marcados e 211 sofridos. Neilor é o artilheiro quadricolor na Copa SC, com 19 gols nas edições de 1990 a 1993.

Carlos Renaux

O Carlos Renaux disputou uma única edição da Copa Santa Catarina, em 2022. Na ocasião, havia conquistado a vaga por ter ficado entre os quatro melhores da Série B estadual de 2021. Hoje, esta restrição aos clubes da segunda divisão já não existe.

Naquela participação, o Carlos Renaux foi o quarto colocado de seis equipes na primeira fase. Nas semifinais, foi eliminado pelo Marcílio Dias.

