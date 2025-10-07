Com chegada da Fenarreco, rede hoteleira de Brusque já atingiu 80% das ocupações

A rede hoteleira de Brusque já ultrapassou a marca de 80% das ocupações durante o período da Fenarreco. O comércio focado na venda de trajes típicos da Fenarreco também disparou com a chegada da festa, que começa nesta quinta-feira, 9.

Conforme a Prefeitura de Brusque, um levantamento realizado junto à rede hoteleira local, aponta que a ocupação já ultrapassa a marca dos 80% em média. O Hotel 101 registra 79,5% de reservas confirmadas, o Hotel Beira Rio, 72%, o Hotel Gracher, 90%, o Hotel Veneza, 60%, e o HostelCity, cerca de 80%. O Hotel Gracher, inclusive, deve atingir a capacidade máxima nos próximos dias, acompanhando o ritmo acelerado de procura que marca o período da festa.

Para o lado do comércio, a loja de trajes típicos Gata Izibida registrou um aumento expressivo nas vendas, com mais de 300 trajes comercializados em um mês. Todas as peças são confeccionadas manualmente por uma equipe de três colaboradoras. “Eu sou fabricante de trajes desde 2013. Tenho uma loja física onde eu vendo trajes e também moda feminina. A Fenarreco é muito importante para mim, foi a virada de chave no meu negócio. Para ter uma noção, na primeira vez que eu fiz os trajes eu vendi 150. Esse ano, eu já fiz 3000 trajes e comecei a vender somente um mês atrás”, comenta a proprietária da loja, Vera Lucia Machado.

Outra loja que sente o impacto positivo da festa é a V-Dai Laços e Acessórios, especializada em adornos de cabeça e colares produzidos artesanalmente. À frente do negócio está Dainara Raissa Bento, integrante da Associação de Artesãos de Brusque. “Todo ano, para nós, a Fenarreco é uma surpresa e sempre vai além do que esperávamos. Este ano, começamos a nos programar em janeiro e fomos produzindo aos poucos. Agora, na semana de abertura da festa, já estamos com vários modelos esgotados”, conta Dainara.

Ela também destaca a presença de compradores de outras cidades e estados. “Para nós, artesãos, a Fenarreco é muito importante. Temos um retorno incrível. Notamos que muitas pessoas de fora de Brusque estão adquirindo nossos produtos. Tem gente de outros estados que compra justamente para vir à festa já trajado. Isso é o mais legal”, afirma.

A organização menciona ainda que, neste ano, o novo site da Fenarreco traz uma aba exclusiva com dicas de destinos turísticos e de compras, incentivando os visitantes a conhecerem Brusque além do pavilhão. “Há uma grande circulação de renda em bares, restaurantes, lojas e prestadores de serviços, porque existe um aumento expressivo nesses dias. O turista vem pela gastronomia, mas também busca os centros comerciais, e isso movimenta toda a economia local”, explica o secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Eduardo Hoffmann.

Outro ponto de destaque é que, nesta edição, todo o chopp e a gastronomia serão comercializados por empresas de Brusque. “A Fenarreco beneficia toda a cadeia econômica da cidade. Além de preservar a cultura germânica, a festa gera negócios, visibilidade e crescimento. É um evento que celebra a cultura, movimenta a economia e reforça o desenvolvimento local”, finaliza o secretário.

Leia também:

1. Passageiro de carro de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Brusque

2. Paredão escavado à picareta guarda marcas de obra centenária no interior de Botuverá

3. Carlos Bolsonaro se prepara para renunciar ao mandato e morar em Santa Catarina; saiba qual cidade

4. Samae planeja investir em novos reservatórios para evitar falta de água em Brusque no verão

5. Brusque empata com a Chapecoense e se complica na Copa SC



Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

