Com dois expulsos, Brusque conquista vitória heroica diante do líder Caxias fora de casa

De forma fantástica, o Brusque venceu o Caxias por 1 a 0 na noite deste sábado, 23, no estádio Centenário, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após Guilherme Pira ter feito o gol do jogo, o quadricolor teve Thomaz expulso na primeira etapa e Ítalo na segunda, mas segurou o resultado diante do líder da competição e agora volta ao G-8.

É a quarta vitória do Brusque fora de casa na Série C. O triunfo quebrou os 100% de aproveitamento do Caxias como mandante. A equipe grená havia vencido todos os seus jogos no estádio Centenário na competição, até encarar o quadricolor.

Primeiras ações

O Caxias começou tentando pressionar o Brusque. Aos dois minutos, Calyson recebeu com liberdade na direita e fez o cruzamento rasteiro, cortado por Roberto. Pouco depois, Gustavo Nescau recebeu bola alçada na segunda trave e cabeceou. Matheus Nogueira ficou no golpe de vista, a bola subiu, desceu, bateu no travessão e saiu.

Aos oito minutos, o quadricolor respondeu. Guilherme Pira recebeu na esquerda, limpou e faz o passe. Diego Mathias recebeu com liberdade dentro da área e chutou, para boa defesa de Thiago Coelho e escanteio.

No minuto seguinte, após boa articulação pelo meio, Olávio recebeu e abriu com Mateus Pivô. O lateral saiu sozinho com Thiago Coelho, finalizou, e o goleiro defendeu com o pé para escanteio.

Aos 15 minutos, o Caxias voltou a ameaçar. Gustavo Nescau cobrou direto a falta. A bola, desviada, subiu, e Matheus Nogueira, atento, fez boa defesa.

Gol do Bruscão

O Brusque teve uma boa oportunidade aos 24 minutos, em contra-ataque. Thomaz arrancou desde o campo de defesa e passou para Guilherme Pira, invadindo a área. A bola correu demais e sai do ângulo do camisa 23, que mesmo assim conseguiu chutar, mas para fora.

Aos 29, o contragolpe deu certo, iniciado com saída de Éverton Alemão e terminando com belíssimo passe de Diego Mathias para Guilherme Pira. O camisa 23 escapou sozinho com Thiago Coelho e, antes de chegar à área, finalizou com categoria, no canto: 1 a 0.

Primeira expulsão

O Caxias seguiu no ataque, mas esbarrava em uma defesa bem postada do Brusque. Enquanto isso, o quadricolor não conseguia outras oportunidades como a do gol. Contudo, num bom lance aos 39, Olávio aproveitou vacilo adversário, avançou e fez o passe dentro da área, mas a bola foi no contrapé de Guilherme Pira e Lucas Cunha fez o corte.

Aos 42, Thomaz foi expulso. O camisa 18 adiantou demais a bola no meio-campo e entrou atrasado, de carrinho, numa dividida com Vini Guedes. O árbitro Bruno Mota Correia entendeu como lance de cartão amarelo. Foi o segundo recebido por Thomaz no jogo, e o Brusque ficou com um a menos.

Para recompor o meio-campo, Bernardo Franco tirou Olávio e Diego Mathias e colocou Bernardo e Alex Paulino.

Dois a menos

O segundo tempo começou em regime de ataque contra defesa. O Caxias pressionava o Brusque, mas sem criar grandes oportunidades. Na bola aérea, a defesa quadricolor conseguia se livrar dos perigos sem grandes problemas.

Aos 22 minutos da segunda etapa, Ítalo cometeu uma falta, à primeira vista, comum ao defender o lado esquerdo. O árbitro, contudo, viu motivo para aplicar o segundo cartão amarelo.

Defesa total

A partida ficou ainda complicada para o quadricolor, que não tinha mais o que fazer a não ser se defender fora de casa, com nove jogadores, diante do líder do campeonato. Aos 35 minutos, Alan dominou na área brusquense, virou e chutou. A bola foi em Matheus Nogueira, que fez defesa sem rebote.

Aos 38 minutos, Nescau recebeu bom passe em profundidade. Matheus Nogueira saiu muito bem do gol e chegou antes na bola.

O Caxias construiu imensa oportunidade aos 39 minutos. Calyson recebeu bola alta com muita qualidade e cabeceou de frente para o gol. A bola bateu no pé da trave e Éverton Alemão fez o corte imediato para escanteio.

Aos 48, após cobrança de falta bem pensada, Iago recebeu na meia-lua e chutou. A bola passou perto, por cima do gol. Foi o último suspiro do Caxias antes do apito final, aos 52 minutos.

Próximo jogo

Na 19ª e última rodada, o Brusque enfrenta o CSA às 17h de sábado, 30, no estádio Augusto Bauer. Na mesma data e horário, o Caxias joga fora de casa contra o Maringá.

Caxias 0x1 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

18ª rodada

Sábado, 23 de agosto de 2025

Centenário, Caxias do Sul (RS)

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Lorran), Lucas Cunha (Jhonatan Ribeiro), Alan, Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Douglas Skilo), Yann Rolim (Mantuan [Kelvyn]); Iago, Calyson; Gustavo Nescau.

Técnico: Júnior Rocha

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Thomaz, Ítalo; Diego Mathias (Bernardo), Guilherme Pira (Maurício); Olávio (Alex Paulino).

Técnico: Bernardo Franco

Gol: Guilherme Pira

Cartões amarelos: Thomaz (2), Ítalo (2), Maurício.

Cartões vermelhos: Thomaz, Ítalo.

Trio de arbitragem (RJ): Bruno Mota Correia, auxiliado por Wallace Müller Barros Santos e Danilo Oliveira da Silva.

Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)

