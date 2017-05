Com duas ausências, Palmeiras encara o Tucumán (ARG) pela Libertadores

Um pontinho separa o Palmeiras da classificação para as oitavas de final, e isso pode ser conquistado essa noite. O Verdão encara o Atlético Tucumán (ARG) no Allianz Parque e até mesmo o empate garante o time na próxima etapa da competição. A vitória também classifica, e o time paulista seria eliminado apenas se o Tucuman vencesse o duelo por mais de dois gols de diferença.

Remodelando

Cuca precisou pensar bem antes de definir os 11 atletas que começam a partida hoje. Isso porque Willian Bigode e Felipe Melo estão de fora – o atacante foi poupado por recuperação de lesão e o volante ainda cumpre suspensão pela soco aplicado em atleta do Nacional (URU).

A situação do Verdão é bastante confortável, mas o time tenta fechar sua participação na fase de grupos com chave de ouro, principalmente por jogar diante de sua torcida. O confronto também terá um tom dramático, pois torcedores do time argentino que viajavam de carro para acompanhar a partida sofreram um acidente no caminho e não sobreviveram.

Roger Guedes foi o nome apontado por Cuca durante treinamento para suprir a ausência de Bigode. Já Thiago Santos terá a responsabilidade de carregar o piano no lugar de Melo. A equipe titular deve contar com: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Miguel Borja.

Demais partidas

Pela mesma chave, Peñarol (URU) enfrenta o Jorge Wilstermann (BOL) no Uruguai, tentando tomar a liderança do Palmeiras e também buscando a classificação. Amanhã, o Grêmio tem duelo tranquilo contra o lanterna Zamora (VEN) em casa em busca da classificação. Já classificado, o Botafogo cumpre tabela contra o Estudiantes (ARG).

Ontem, o Santos duelou contra o Sporting Cristal (PER) enquanto a Chape encarou o Zulia (VEN), mas as partidas encerraram após o fechamento da edição.