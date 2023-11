O Sesi Escola, marca consolidada em Brusque, amplia constantemente as formas de levar o conhecimento aos alunos. Trata-se de ensinos para a vida dos estudantes, profissional e pessoal. Na proposta do Sesi, a tecnologia é aliada ao conhecimento, o que dá destaque ao ensino prático.

Um dos diferenciais do Sesi, por exemplo, é a oferta de ensino em salas de aula steam, um modelo voltado ao desenvolvimento das habilidades dos estudantes. A escola, que contará em 2025 com um prédio moderno para melhorar ainda mais o atendimento, receberá na nova estrutura salas steam que possibilitarão o ensino a duas turmas ao mesmo tempo.

“O steam é o nosso carro-chefe. Não é uma metodologia, é uma fundamentação: trabalhamos pelo ‘caminho steam’. Utilizamos o steam desde a Educação Infantil. O steam, hoje, perpassa toda a nossa jornada educacional. Trabalhamos, até com os pequenos, as artes, a matemática, a ciência e a tecnologia”, destaca a coordenadora de Educação Básica do Sesi, Louise Dorow Caetano.

É comprovado cientificamente que disciplinas relacionadas a ciências e matemática possuem baixos índices de aprendizagem. O Sesi, que é uma das primeiras escolas a aderir ao novo Ensino Médio, busca uma forma de fortalecer então os estudos por meio do steam, levando os alunos a colocarem “a mão na massa”.

Por falar em colocar a mão na massa, esta é a grande marca do Sesi. “Nós temos estudantes que são empreendedores. Há pessoas que foram nossos alunos que hoje possuem a própria empresa”, conta a coordenadora de Mercado do Sesi, Carina Gottardi Imhof.

Toda a parte socioemocional também é um assunto tratado com importância no Sesi. A escola possui um programa específico para esta finalidade, no qual os professores trabalham as competências socioemocionais com trilhas. Há também o programa de pais na escola.

No contraturno, ainda, os estudantes têm a oportunidade de participar dos clubes, que são preparatórios gratuitos para o Enem. O ensino bilíngue é, ainda, mais um dos diversos destaques que o Sesi Escola possui, com realização de teste de proficiência gratuito e certificado, provas de que a metodologia é completamente voltada ao desenvolvimento do estudante.

O projeto Escola S Saudável fortalece os cuidados relacionados à alimentação, como o cultivo de hortas. A proposta do Sesi inclui até o trabalho com abelhas-sem-ferrão. Há, entre tantas outras oportunidades, projetos relacionados ao esporte. Na tecnologia, por exemplo, a escola trabalha com o jogo Minecraft voltado ao ensino.

“No Sesi, o estudante não vem apenas para ouvir o professor falar. O estudante virá para fazer, colocar a mão na massa, aprender a pensar. Há muita prática. Temos livros, que chamamos de material estruturado, que é específico do Sesi, justamente para atender a nossa proposta pedagógica, aquilo que acreditamos”, valoriza Louise.