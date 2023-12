Com entrada gratuita, abertura da Incanto di Natale reúne grande público em Nova Trento

O Natal chegou oficialmente em Nova Trento com a abertura oficial da 2ª edição da Incanto di Natale, no Centro de Eventos Cremilda Tridapalli. O lançamento aconteceu na quarta-feira, 20, e a programação segue até sábado, 23.

O evento é promovido pela Prefeitura de Nova Trento, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A abertura contou com a presença do prefeito, Tiago Dalsasso, das realezas da 30ª Incanto Trentino, e demais autoridades locais e regionais.

“Fiquei muito feliz com a presença do público no primeiro dia. Nos próximos dias, quem visitar a 2ª Incanto di Natale poderá encontrar muitas atrações culturais, gastronomia e, principalmente, a magia do Natal, tão importante após meses de chuvas e dias difíceis”, comentou Dalsasso.

Atrações

Nesta edição, a Incanto di Natale conta com um Parque da Neve, a Vila do Papai Noel e um parque infantil, além do próprio Papai Noel que estará todos os dias no local recebendo as crianças. O evento de Natal conta ainda com uma área gastronômica temática e shows locais e regionais todos os dias.

O casal, Graziela e o Gustavo Lucktemberg, levou o filho Henrique, para visitar as atrações deste Natal em Nova Trento. “Desde que cheguei aqui fiquei encantada. Desde a porta de entrada, a recepção e toda a decoração, além de todo o espaço interno onde a gente pode se alimentar e o espaço das crianças para poder brincar”, disse a moradora da cidade.

Já o pequeno Mário, de 4 anos de idade, se divertiu nos brinquedos e com os personagens natalinos que animaram a criançada. “Na nossa cidade nós não temos um evento assim, de Natal, onde possa ir com a família. Aqui o local está muito bonito”, declaram os pais do garoto, a Luana e o Geisiel.

A secretária de Cultura e Turismo reforçou o convite para todos prestigiarem os próximos dias do evento, que possui entrada gratuita. O público também pode fazer doações de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos, que serão entregues para as famílias atingidas pelas chuvas e enchentes na cidade.

Confir a programação:

Quinta-Feira 21/12

18:00 – Abertura do centro de eventos

19:00 – I Stellari

20:00 – Encontro de Terno de Reis

20:30 – Chegada do Papai Noel

21:30 – Banda Pugmess

23:00 – DJ Monge

Sexta-feira 22/12

18:00 – Abertura do centro de eventos

19:00 – I Stellari

20:00 – Presépio Vivo

20:30 – Chegada do Papai Noel

21:00 – Escola de Música Alan Facchini

22:30 – Banda S/A

Sábado 23/12

15:00 – Abertura do centro de eventos

15:00 – Encontro de Jovens com Ministérios Ágape

18:00 – Show Turma da Disney

19:00 – Micael (DUO)

20:00 – Sorteio CDL – Premiação Neotur

20:00 – Chegada do Papai Noel

20:00 – I Stellari

21:00 – Show Amici

22:00 – Dema e Banda

