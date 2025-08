Com envelhecimento da população, demanda por vagas em escolas municipais tem queda

Sobram vagas 1

Com o rápido envelhecimento da população, a demanda por vagas em escolas municipais já não é um problema em muitas cidades. Estudo de âmbito nacional da Fundação Getúlio Vargas apontou que em mais de 60% delas o tamanho da turma nas escolas municipais já está abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 21 por sala.

Sobram vagas 2

Num recorte com cidades de mais de 200 mil habitantes, Blumenau se destaca. Em 100% da sua rede municipal, as turmas têm menos de 15 alunos, em média. Tem atualmente 27.439 vagas no ensino fundamental, com 22.887 estudantes matriculados. Assim sobram 4.500 vagas.

Pessimismo

Saiu ontem uma pesquisa Datafolha sobre o que os brasileiros estão achando da situação econômica do momento e futura e 45% responderam que vai piorar. Eram 33% nas pesquisas de junho; 28% avaliam que irá melhorar. Eram 32% em junho. O percentual dos que acham que vai ficar como está caiu de 31% para 22%. No recorte para catarinenses, gaúchos e paranaenses, o pessimismo está alto: 64% avaliam que houve piora na situação recente do país, contra 54% na média nacional.

“Viagem” da maçã

A notícia do governo estadual de que depois de muita negociação foi viabilizado o serviço de despacho aduaneiro autorizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para que, a partir da safra 2024/2025, as maçãs frescas destinadas à exportação sejam inspecionadas e certificadas na origem, nos polos produtivos de São Joaquim e Fraiburgo, permitiu se saber de um capricho dos mais ordinários da nossa burocracia: até agora, para obter o processo de certificação era necessário enviar as cargas para o Rio Grande do Sul, gerando custos logísticos e riscos de perda de qualidade da fruta, pela redução da sua vida útil. Isso sem contar com a boa vontade de alguns servidores federais.

Conselhão

O presidente Lula comandou ontem reunião do Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, criado para auxiliar o Executivo na definição de políticas prioritárias para o governo. A partir de terça-feira da próxima semana metade dos seus 200 integrantes serão substituídos, dentre eles a atriz Dira Paes e o ex-jogador de futebol Raí. De SC serão Rafael Lucchesi, da Fundição Tupy, e quatro representantes da UFSC: a vice-reitora Joana Célia dos Passos, o professor Marcelo Henrique Romano Tragtenberg, o doutorando João Carlos Nogueira, e a doutora em Saúde Coletiva e em Farmacologia, Ligia Moreiras Sena.

O que dizem

Conforme o “Estadão” de ontem, “ao mandar prender ex-presidente Jair Bolsonaro em casa por suposta violação de ordens mal redigidas e abusivas, o ministro Alexandre de Moraes dá de bandeja o que ele mais busca: oportunidades de posar de mártir”. No seu portal, a “Folha de S. Paulo” estampou em seu principal editorial que “Bolsonaro tem direito à livre expressão, e Moraes erra ao determinar prisão”.

Cestinha

Próximos de festejar um século de existência, a mais que famosa equipe de basquete-espetáculo Harlem Globetrotters fará sua maior turnê no Brasil. O grupo ficará no país por 34 dias, a partir de 23 de setembro, para uma série de apresentações. Em SC seus shows estão agendados para Criciúma, São José e Joinville.

Cultura nas capitais

Na pesquisa Cultura nas Capitais, maior levantamento sobre o tema já produzido no Brasil, que analisou o comportamento dos moradores das 26 capitais e do Distrito Federal, divulgada ontem, Florianópolis aparece na primeira colocação entre todas no acesso de sua população a locais históricos (52%), shows de música (45%), festas populares (46%), museus (39%) e saraus (10%). Figura também entre as primeiras colocadas em leitura de livros (52%), frequentação de cinema (54%), bibliotecas (33%), teatro (31%), dança (31%) e concertos (19%). Ao todo, a pesquisa mapeou o percentual de acesso dos moradores a 14 atividades culturais. Apenas em uma o percentual de Florianópolis é igual ao da média: jogos eletrônicos.

Carro preferido

O Nissan Kicks foi o modelo de veículo 0 km mais procurado em SC em julho, informa a Webmotors Autoinsights, plataforma que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, com base nas visitas em anúncios dela no Estado. Depois do SUV da Nissan vem o Volkswagen Tera, Ford Ranger, Volkswagen Nivus, Hyundai Creta, Jaecoo 7, Ford Maverick, BMW 320i, Honda HR-V e Peugeot 2008, completando o Top 10.