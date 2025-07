Bem localizado e com uma estrutura de alto padrão, o Colina Eventos se destaca como um dos espaços mais completos para celebrações em Brusque e região.

Com ambientes sofisticados, serviço de gastronomia autoral e bar de drinks próprio, o local tem se consolidado como uma escolha de referência para casamentos, formaturas e eventos corporativos.

De acordo com sócio-administrador Welson de Novaes, um dos principais diferenciais do Colina está no cuidado com cada um desses detalhes.

“Um dos pontos mais marcantes de todo evento, sem dúvidas, é a nossa oferta de sabores que deixam lembranças únicas. Por isso, contamos com gastronomia própria, uma equipe completa e qualificada para deixar o seu evento ainda mais perfeito”, afirma.

O cardápio é totalmente personalizável, adaptando-se ao perfil de cada celebração, tanto no porte quanto nas preferências dos anfitriões e convidados. Além da cozinha, o bar também é destaque.

“Nosso bar é próprio, e além de trazer um charme a mais para o salão com a iluminação e sua estrutura em pedra ônix, preparamos os melhores drinks que vão animar qualquer noite”, diz Welson.

A experiência completa inclui também uma equipe de staff preparada para atender com agilidade e cordialidade.

“Nossa equipe é treinada para oferecer um atendimento de excelência, garantindo que os convidados aproveitem cada momento da festa com conforto e bem-estar”, complementa.