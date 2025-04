Os Jogos Comunitários de Guabiruba terminaram neste sábado, 26, com o bairro Guabiruba Sul sendo o grande campeão geral, com apenas um ponto a mais que o Aymoré, vencedor de 2024. O final do maior evento esportivo do município foi de tirar o fôlego, decidido apenas na penúltima partida do último torneio: o de futsal masculino livre.

Guabiruba Sul já era o líder da pontuação geral. Contudo, teve sua conquista ameaçada quando foi eliminado pelo Aymoré nas semifinais do torneio municipal de futsal, neste sábado. Era preciso vencer o Imigrante na decisão de terceiro lugar para garantir o título, e foi o que aconteceu, com uma goleada por 4 a 0.

O Aymoré foi campeão do futsal vencendo o Centro na final, mas já não tinha como assumir o primeiro lugar na classificação geral. Ficou com 172 pontos, contra 173 do campeão.

Em 27 edições dos Jogos Comunitários de Guabiruba, este foi o primeiro título do bairro Guabiruba Sul.

Em 2025, foram disputadas 41 modalidades em dois meses e meio, envolvendo cerca de 1,5 mil competidores do município.

Classificação Geral

1º – Guabiruba Sul – 173 pontos

2º – Aymoré – 172

3º – São Pedro – 150

4º – Lageado Baixo – 149

5º – Imigrante – 90

6º – Centro – 86

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: