Com gol de Trauco no último minuto, Flamengo empata com o Fluminense

Trauco viveu um dos momentos mais importantes de sua carreira neste domingo, 18. No Maracanã, ele marcou o gol de empate do Flamengo no clássico contra o Fluminense, aos 49 do segundo tempo. Graças a ele, o Rubro-Negro garantiu o 2 a 2 e um ponto na tabela.

Quase 40 mil torcedores foram ao Maracanã acompanhar o Fla-Flu, que teve o mando de campo do Tricolor Carioca e valeu pela oitava rodada do Brasileirão. Gustavo Scarpa não foi tão importante quanto os tricolores estão acostumados, mas teve atuação destacada.

Foi de Scarpa o passe para Wendel, cara a cara com o arqueiro, mandar para as redes rubro-negras aos 36 minutos do primeiro tempo. Mas do outro lado outro meia pensante também fez a diferença.

Diego mandou para a rede depois de um lance de muito bate rebate na grande área aos 9 da segunda etapa. O jogo “foi pegado” no restante do segundo tempo – como diz o linguajar dos boleiros. Tanto é que o árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo sentiu a coxa e pediu para ser substituído pelo árbitro adicional 1.

A mudança de árbitro ganhou importância, pois aos 34 minutos Flávio Rodrigues de Souza assinalou pênalti, cometido por Juan em Richarlison. Henrique Dourado, o Ceifador, aproveitou a oportunidade e mandou no cantinho para colocar o Flu à frente no marcador.

Após derrota para o Grêmio na rodada anterior, os tricolores já comemoravam a vitória sobre o maior rival. No entanto, os flamenguistas não estavam dispostos a entregar a vitória facilmente e foram para cima.

Quando o árbitro deu cinco minutos de acréscimo, o técnico do Flu, Abel Braga, reclamou. Talvez previsse o que estava por vir. Pois, a um minuto do ressoar do apito final, Trauco mandou para a rede e correu para a galera para comemorar o gol decisivo num dos maiores clássicos do futebol mundial.

São Paulo 1×2 Atlético-MG

Mesmo no Morumbi, o Tricolor Paulista não conseguiu se impor. O Atlético Mineiro marcou por primeiro e logo de início, aos 8 minutos, com Cazares, após passe de Robinho. O São Paulo se achou na partida e empatou com Junior Tavares, no primeiro minuto do segundo tempo. Os mandantes poderiam ter virado, mas acabaram levando mais um – de Rafael Moura – e continuam em má fase.

Chapecoense 0x2 Botafogo

Em mais um revés para os mandantes na oitava rodada, a Chapecoense foi presa fácil para o Botafogo na Arena Condá. Com gols de Rodrigo Pimpão e Roger, a Estrela Solitária assegurou a vitória contra os catarinenses. Com isso, subiu sete posições na tabela. Já a Chapecoense estacionou nos 13 pontos.

SÉRIE B

Empate e nada de G4

Na estreia de Guto Ferreira, o Internacional empatou com o Santa Cruz na oitava rodada do Brasileirão Série B. O Colorado ficou no 0 a 0 jogando no estádio do Arruda, que estava com um gramado em péssimas condições.

Guto Ferreira não teve D’Alessandro, e o zagueiro Danilo Silva sentiu uma contusão pouco antes da partida. Com isso, os dois ficam praticamente iguais na tabela de classificação, com 13 pontos, mas o Santa Cruz leva vantagem no número de vitórias.