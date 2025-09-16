Com grande saldo migratório, SC tem atraído diversas famílias russas

Russos chegando 1

Interessante reportagem da “Folha de S. Paulo” mostra que SC, que tem registrado o maior saldo migratório do Brasil nos últimos anos, tem atraído famílias russas, que para cá vem se mudando para ter filhos e garantir o passaporte nacional e, assim, conseguir maior liberdade de circulação internacional.

Russos chegando 2

Florianópolis é a cidade com mais registros de residência de imigrantes russos no Brasil, conforme o Observatório das Migrações Internacionais, ligado ao Ministério da Justiça. Desde 2021, foram emitidos 1.050 vistos na capital de SC.

Russos chegando 3

Migrantes ouvidos dizem, em sua maior, ter escolhido Florianópolis por oferecer segurança semelhante à de seu país de origem. A opção natural seria o Rio de Janeiro, que tem sido descartada por ser uma cidade perigosa. Dizem ainda que boa parte trabalha remotamente para empresas russas ou vive de investimentos.

Novas drogas

Mereceu uma celebração – mas que também acendeu luz de alerta – no Ministério da Justiça – a identificação, pela Polícia Científica de SC, com o apoio da Polícia Federal, da circulação, pela primeira vez no Brasil, de três novas drogas, duas encontradas em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse.

Escolas militares

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar, de forma provisória, a implementação do modelo de escolas cívico-militares no Estado de São Paulo. Ainda não analisou o mérito da ação e deverá decidir futuramente sobre a constitucionalidade do formato educacional. O curioso é que uma lei estadual que instituiu o modelo também em SC não é motivo de questionamento.

Radicalismo

Não faz parte da maturidade política dos catarinenses o que alega o padre Júlio Lancelloti, conhecido religioso paulista que “por pressões, ameaças e a atual conjuntura” conforme ele mesmo alegou, em dar maiores detalhes, cancelou visita que faria a Blumenau no começo de outubro a convite de um grupo de estudo do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional de Blumenau (Furb). Triste e lamentável.

Pelo mundo

O grupo Manezinhos, uma confraria turístico-esportiva coordenada pelo advogado Nestor Lodeti, fundada em 1998 e tão famosa que até foi recebida em audiência especial pelo papa Francisco, no ano passado, composta por profissionais liberais, empresários, políticos e esportistas, dentre outros, que já visitou 45 países utilizando a linguagem do futebol para estreitar amizades, se prepara para a 38ª viagem, desta vez para Espanha, Itália e Portugal, em outubro. Como sempre, disputará dois jogos de futebol, em Livorno e Lisboa. Desde 1998 os “craques da confraria disputaram 76 jogos internacionais, em campos espalhados pelos cinco continentes.

Tatuagem

Que sirva de alerta o julgamento, pelo TJ-SC, de um tatuador do Vale do Itajaí, condenado por lesão corporal gravíssima depois de tatuar um adolescente de 16 anos sem o consentimento dos pais. O juiz responsável pelo caso considerou que a tatuagem feita no pescoço configurou deformidade permanente.

Rádios

O Ministério das Comunicações vai lançar esta semana um edital para contemplar 1.266 municípios de todo pais com rádios comunitárias. Em SC serão 91.

Independência retórica

O Tribunal de Contas de SC está veiculando uma peça publicitária nos meios de comunicação onde se proclama como uma instituição “independente e autônoma”. Acontece que no relatório anual do órgão, relativamente ao exercício de 2024, consta que o Tesouro do Estado repassou ao TCE/SC um montante de R$ 600,7 milhões, um valor equivalente a 1,83% da receita líquida disponível. Ao contrário do que a publicidade proclama, isso significa 100% de dependência do Tesouro, que inclusive se forma de dinheiro público arrecadado através de impostos. Ou seja, em última análise, é o contribuinte que sustenta mais esta estrutura.

De volta

A Fenachopp, que foi uma tradicional festa de Joinville, está de volta, felizmente. Será celebrada entre 25 deste mês a 5 de outubro, nas dependências da Sociedade Rio da Prata. Além de bandas típicas e culinária oferecida por restaurantes, estarão presentes 30 cervejarias artesanais.