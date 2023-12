Com homenagens, programa Estudante Cidadão tem encerramento realizado em Brusque

Nesta sexta-feira, 8, ocorreu a cerimônia de encerramento do Programa Estudante Cidadão em Brusque. A solenidade aconteceu às 15h30, na Escola de Ensino Fundamental Professora Augusta Dutra de Souza.

Conforme a Polícia Militar, o programa teve duração de oito meses e contou com a participação de 350 alunos do 1° ao 9° ano. A ação visa resgatar tradições, costumes, culto a símbolos, à pátria e civismo, influenciando diretamente na conduta das crianças para com seus pares, professores e pais.

A cerimônia contou com a entrega de diplomas de mérito pessoal, bótons e bicicletas aos alunos que se destacaram no programa. A PM explica que o gesto simboliza o reconhecimento do esforço, disciplina e participação ativa desses estudantes.

Homenagens

A diretora escolar da unidade, Cristina Knihs Zierke, foi agraciada com a moeda “Challeng Coin”, em reconhecimento pela contribuição de maneira destacada no desenvolvimento de atividades da Polícia Militar em Brusque.

O policial instrutor do programa, o 1° sargento Sidney Edson Gielow, também foi homenageado com a leitura de um texto, seguida de uma calorosa salva de palmas.

Palavras de educação, disciplina e futuro foram bradadas e ao final teve uma chuva de balões organizada pelo policial do programa e professoras da escola, que garantiu a alegria das crianças.

Confira imagens da solenidade:

