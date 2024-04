Com início complicado e sem casa, Brusque merece voto de confiança na Série B

O Brusque tem um elenco de 30 jogadores, além dos garotos da base que integram o profissional e o atacante Luizinho, que segue sem condições de jogo praticamente desde a lesão em seu segundo jogo, no início do ano passado. É um elenco com bom tamanho para começar a Série B.

A diretoria fez bem em buscar mais opções nas laterais, já que não é muito difícil perder jogadores com cartões e lesões. Tanto é que Cristovam e Ronei chegam ao Brasileiro baleados após o Catarinense.

Enquanto um time que sofre poucos gols, um de seus principais desafios deverá estar no ataque. Quando o quadricolor caiu, em 2022, foi esse o grande problema da equipe. Muitos pontos foram perdidos por muitas chances desperdiçadas e falhas de finalização. E o Brusque da primeira parte da temporada 2024 teve alguns problemas até mesmo na criação de oportunidades.

Guilherme Queiróz e Olávio (que disputa a primeira Série B de sua carreira), enquanto centroavantes, vão precisar de pés na forma e dias inspirados, e todo mundo sabe das qualidades de ambos. Luizinho Lopes tem a missão de fazer o meio-campo funcionar com novidades à disposição, para “servir os camisas 9” sem depender exclusivamente de seus gols.

Enquanto há quem veja o Brusque preparado para brigar entre o meio e a primeira página da tabela, o objetivo primário deve ser escapar do rebaixamento. Ainda mais jogando sem casa um campeonato como a Série B. Para o momento, vale diminuir a pressão e ter uma tolerância com elenco e comissão técnica. As seis primeiras rodadas não facilitam em nada, com adversários do nível de Coritiba, Goiás, Sport e Santos.

Pausa longa

O Mirassol não joga uma partida oficial desde 10 de março, quando perdeu por 2 a 0 para o São Bernardo, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Foram cerca de 40 dias de preparação até a partida contra o Brusque, no que foi uma verdadeira pré-temporada.

Boa parte da equipe do ano passado, que terminou no sexto lugar da Série B, foi mantida para 2024. O elenco é curto, mas é melhor que o torcedor do Brusque não espere um jogo fácil na estreia desta terça-feira, 23.

Estreias vitoriosas

Em 2021, sem público no Augusto Bauer por conta da pandemia, o Brusque estreou na Série B com vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, com dois gols de Edu. No ano seguinte, venceu o Guarani por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. A partida foi na Ressacada, cumprindo perda de mando de campo pelo caso de racismo contra Celsinho, meia do Londrina na época.

O Brusque sofreu nestas duas temporadas. Em 2021, conseguiu a manutenção no 13º lugar, mas viveu uma sequência 12 jogos sem vitória entre os momentos finais de Jerson Testoni no comando e as três primeiras partidas do retorno de Waguinho Dias. Em 2022, caiu com o pior ataque da Série B de pontos corridos, com um péssimo returno.

Futsal

O Barateiro Havan Futsal venceu mais uma na Liga Feminina de Futsal: 4 a 1, de virada, sobre a Adef-DF em Brasília, pela segunda rodada. O próximo desafio é contra o Leoas da Serra, de Lages, na Arena Brusque, em 4 de maio.

Basquete

O Brusque Basquete não vem bem no Campeonato Brasileiro da CBB. Perdeu o clássico para a Apab Blumenau por 80 a 74 neste domingo, 21, fora de casa, e vai para seu quarto revés consecutivo desde a vitória na estreia. Precisa se reabilitar para passar à próxima fase. O próximo adversário é o Santos, também fora de casa. A partida começa às 17h do próximo dia 1º, quarta-feira.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: