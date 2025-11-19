Com inscrições gratuitas, Passeio Ecobike acontece neste domingo em Brusque

Neste domingo, 23, a partir das 7h, em frente à Fundação Municipal de Esportes de Brusque, será realizado o oitavo ciclo do Passeio Ecobike. A participação é aberta a todos e menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. As inscrições são gratuitas e limitadas a 500 vagas, que podem ser realizadas por meio do site: www.passeioecobike.com.br/veolia.

Cada inscrito irá receber um kit, com camiseta, sacochila, squeeze e medalha, além de concorrer ao sorteio de duas bicicletas. A distribuição de kits acontecerá até às 8h e o início do passeio está programado para às 8h30.

O organizador do passeio, Wanderley Gonzales da Silva, de 45 anos, também ocupa o cargo de diretor executivo da Associação Pedala Brasil de Ciclismo, e anteriormente era atleta da equipe: “sou filho de pais separados, cresci na periferia de São Paulo e, sinceramente, o esporte foi a oportunidade que eu precisava. Ele me deu disciplina, caminhos, sonhos e identidade.”

Depois que se aposentou do ciclismo profissional, Gonzales começou a trabalhar com eventos esportivos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte. “Foi uma forma de continuar ligado ao esporte que me formou”. O diretor da Pedala Brasil declara que faz questão de criar projetos com inscrições gratuitas, pois é a forma que encontrou de devolver ao ciclismo tudo o que ele lhe ofereceu.

A pedalada terá um percurso de cerca de oito quilômetros, passando por diversas ruas da cidade e terminará em frente à Fundação Municipal de Esportes de Brusque. O número de inscrições é limitado de acordo com a quantidade dos kits.

O projeto já beneficiou mais de 35 mil pessoas nos passeios realizados e efetuou outras pedaladas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, e no Distrito Federal.

