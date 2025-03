Com investimento de R$ 500 mil, UBS Dom Joaquim será ampliada e reformada em Brusque

A UBS Dom Joaquim será ampliada e reformada, com investimento de R$ 500 mil. O projeto de ampliação seguirá o mesmo formato adotado nas unidades anteriores, com plantas estruturais elaboradas pelo corpo de Engenharia da Unifebe, já prontas e assinadas, aguardando trâmites no Conselho Estadual para que as obras possam ter início.

O investimento é de recurso proveniente do Ministério da Saúde. “Com isso, a UBS Dom Joaquim será entregue totalmente reformada e ampliada, garantindo não apenas um maior número de atendimentos, mas também um ambiente mais adequado e acolhedor para a população”, diz a secretária de Saúde, Dr. Thayse Rosa.

Recentemente, foram concluídas as ampliações das unidades Limeira Baixa e Paquetá. No caso da UBS Paquetá, além da ampliação com três novos consultórios, a unidade passou por uma reforma completa, sendo entregue totalmente revitalizada para a comunidade.

“Essas melhorias fazem parte de um conjunto de ações para fortalecer a estrutura da saúde no município, proporcionando mais qualidade e conforto tanto para os profissionais quanto para os usuários dos serviços públicos”, finaliza a secretária.

