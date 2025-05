Com Luciano Hang, representantes da sociedade discutem situação de moradores de rua em Brusque

Uma reunião na sede da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) discutiu problemas relacionados às pessoas em situação de rua na cidade. O encontro aconteceu na noite desta quarta-feira, 21, e contou com a presença do empresário Luciano Hang.

A conversa ocorreu entre representantes da sociedade. A prefeitura foi representada pelo prefeito interino Deco Batisti (Republicanos), e pelo secretário de Desenvolvimento Social, Volnei Montibeller.

Participaram também o presidente da Acibr, Marlon Sassi, o presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos), o delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, o comandante da Polícia Militar, Pedro Machado, e outros diretores da Acibr e representantes da sociedade.

Luciano Hang é contrário à esmola

O diretor de assuntos tecnológicos e segurança da Acibr, Halisson Habitzreuter, abriu o encontro. Em seguida, passou a palavra para Luciano Hang.

O empresário defendeu a necessidade de ação conjunta para resolver problemas relacionados às pessoas em situação de rua. Além disso, ele mencionou cidades da região como exemplos de atitudes firmes para resolução dos problemas.

“O povo quer uma solução. Os moradores de rua estão em volume. Precisamos tomar decisões em conjunto. Eu peço para a população: não dê esmola. Dar esmola faz com que outras pessoas venham para a cidade. Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú e Florianópolis estão sendo muito atuantes para diminuir os moradores de rua. E o que acontece? Estes moradores vêm para Brusque”, afirma Hang.

Modelo de abordagem

O secretário Volnei Montibeller fez ressalvas e apresentou dados da prefeitura. Ele criticou políticas de cidades vizinhas que, conforme ele, não tiram as pessoas da rua, mas, sim, as transferem para outros municípios.

“Entendo que algumas cidades da região não fazem modelo de abordagem adequado. Impor algo para quem está embriagado ou sob efeito de drogas é temerário. Buscar saber o que levou a pessoa para rua é relevante e surtirá efeito no momento da possível internação involuntária”, comenta o secretário.

Volnei relata que, desde o início do ano, houve uma queda no número de pessoas em situação de rua em Brusque. Em janeiro, o número era de 131, e agora, de 62.

Conclusões tiradas

No encontro, houve consenso quanto à necessidade de uma lei para proibir consumo de álcool em espaços públicos. Desta forma, as polícias teriam mais capacidade para trabalhar. Além do presidente do Legislativo, Jean Dalmolin, os vereadores Antônio Roberto (PRD) e Pedro Neto (PL) estavam presentes.

“Temos um projeto de lei sobre o assunto. Houve discussões quanto à lei, mas ela nunca foi pautada. Nos comprometemos a conversar com os vereadores autores. Observamos a necessidade e vamos verificar como podemos avançar com esta lei”, garante Dalmolin.

Pedro Machado, comandante do 18º BPM, entende que o trabalho está sendo bem feito quanto às pessoas em situação de rua. Ele se baseia nos números apresentados pela prefeitura. Pedro também saiu em defesa da legislação.

“Diversas cidades do estado estão recorrendo a este tipo de lei. A Polícia Militar vê como forma de regular a conduta do cidadão. Muitos problemas que temos hoje tem relação ao consumo de bebida alcoólica”, diz o comandante da PM.

O delegado regional Fernando de Faveri valoriza a parceria entre os representantes da sociedade civil e o poder público. Ele entende que, em breve, alternativas apontadas no encontro serão tiradas do papel.

“Esta união entre público e privado rende frutos na segurança pública e nos debates em geral. Acredito que saímos com várias pautas propositivas que renderão futuros em um futuro próximo”, comenta Fernando.

Acibr e prefeitura

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, celebra a presença de Luciano Hang no encontro na associação empresarial. Além disso, entende que a grande participação dos representantes da sociedade contribui para que as medidas discutidas possam sair da fase de conversas e sejam colocadas em prática.

“Temos um objetivo, que é tirar da rua as pessoas em situação de vulnerabilidade. Com esta força, nossa chance de chegar ao objetivo fica mais próxima. São pessoas que têm vidas. A rua não é lugar para alguém morar”, afirma Marlon.

O prefeito interino Deco Batisti considera que o poder público “faz a lição de casa”, como define, mas entende que a reunião ocorreu para auxiliar na soma de esforços. Ele diz que o empresário Luciano Hang o procurou buscando realizar um trabalho de conscientização.

“Saímos daqui com algumas tarefas. O Executivo vai apresentar projeto de lei à Câmara para ajudar no trabalho da polícia. Quanto à conscientização, vamos contar com ajuda das entidades. A esmola deixa o cidadão em situação de rua e, assim, ele acaba comprando drogas e bebidas. Não é um trabalho para atacar essas pessoas, mas, sim, resgatá-las para um convívio social”, finaliza Deco.

