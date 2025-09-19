Com mais de duas décadas de trajetória no setor de transporte e fretamento em Brusque, a Jhonitur se consolidou como uma empresa comprometida com a qualidade, pontualidade e segurança.
Fundada oficialmente em 10 de abril de 2008 por João Luiz Porto e Luis Eduardo Porto, a empresa já atuava como prestadora de serviço autônoma desde 1994, uma história marcada por perseverança e dedicação.
Transporte para empresas com foco no bem-estar
Um dos serviços oferecidos pela Jhonitur é o fretamento corporativo, voltado para empresas que buscam mais eficiência no deslocamento dos seus colaboradores.
“Oferecemos conforto e segurança, redução de atrasos, melhora na imagem da empresa, pontualidade dos colaboradores e economia tanto para o empregador quanto para o empregado”, explica Luis, proprietário da empresa.
A empresa já atende diversas indústrias da região, com transporte regular e personalizado.
Viagens intermunicipais com padrão executivo
Além do transporte empresarial, a Jhonitur também realiza viagens intermunicipais dentro de Santa Catarina.
Com uma frota equipada com veículos executivos, todos com banheiro, ar-condicionado e geladeira, a empresa transforma cada deslocamento em uma experiência diferenciada.
“Nos dedicamos ao máximo para que seja um momento exclusivo para o cliente”, reforça o empresário.
Atendimento humano, frota qualificada e compromisso com o cliente
A Jhonitur transporta, em média, 1,2 mil passageiros por dia. Toda a frota passa por revisões regulares e processos de higienização, oferecendo veículos que vão desde micro-ônibus até ônibus executivos.
“Nosso diferencial está no estilo de atendimento e na responsabilidade com a execução do transporte, sempre com colaboradores experientes e comprometidos”, destaca Luis.
A dedicação, segundo ele, vai além dos veículos. “Somos apaixonados pelo que fazemos e temos orgulho em proporcionar experiências inesquecíveis. Trabalhamos com ética, responsabilidade e um profundo compromisso com a satisfação de quem viaja conosco”,completa.