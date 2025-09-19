Com mais de duas décadas de trajetória no setor de transporte e fretamento em Brusque, a Jhonitur se consolidou como uma empresa comprometida com a qualidade, pontualidade e segurança.

Fundada oficialmente em 10 de abril de 2008 por João Luiz Porto e Luis Eduardo Porto, a empresa já atuava como prestadora de serviço autônoma desde 1994, uma história marcada por perseverança e dedicação.

Transporte para empresas com foco no bem-estar

Um dos serviços oferecidos pela Jhonitur é o fretamento corporativo, voltado para empresas que buscam mais eficiência no deslocamento dos seus colaboradores.