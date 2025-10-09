Com mais de 230 inscritos, segunda edição do Brusque Open de Tênis inicia nesta sexta-feira

A segunda edição Brusque Open, torneio de tênis apresentado por EQI Investimentos, acontece neste fim de semana e terá a participação, no total, de 237 atletas.

Serão mais de 250 jogos divididos entre 21 categorias de vários níveis, com crianças desde os 4 anos até idosos, com mais de 80, na disputa entre sexta-feira, 10, e domingo, 12.

A sede principal do torneio é a Sociedade Esportiva Bandeirante. Na sexta-feira, também serão realizados jogos no Clube Esportivo Guarani. O evento é aberto ao público geral e conta com patrocínio do jornal O Município. O torneio é exclusivo para atletas da região.

Atrações

O evento tem presença confirmada do ex-tenista André Sá, que foi top 60 do mundo do ranking de simples e top 20 de duplas, de Walter Preidikiman, o Gringo, que foi treinador de alguns tenistas top 100, e também do técnico brusquense Marcus Vinicius Barbosa, o Bocão.

Nesta quinta-feira, 9, será realizado um talk show entre André Sá e a EQI Investimentos no Salão Social da Sociedade Esportiva Bandeirante. Neste dia, também acontece um coquetel e a entrega dos kits de boas-vindas. O evento é exclusivo aos inscritos do torneio. Menores de 12 anos podem levar um acompanhante.

André Sá, Gringo e Bocão também vão realizar clínicas para os participantes do torneio durante o torneio.

Crescimento do tênis na região

Em relação à edição de 2024, a primeira do evento, o número de inscritos aumentou mais de 25%. Diretor-geral e organizador do evento, Artur Klann destaca o crescimento do esporte na região.

“O tênis tem ganhado novamente muito espaço. Os clubes estão cheios de atletas, a Escola Guga também. Desde o primeiro Brusque Open, vimos uma crescente na busca de gente que quer praticar esportes e também fazer aulas. Muitas grandes empresas também estão investindo no tênis”, ressalta.

As chaves e a programação já foram divulgadas. O torneio terá uma estrutura especial montada no Bandeirante, com lanchonete e de descanso para jogadores. O espaço também terá estandes de patrocinadores.

Além do jornal O Município, o Brusque Open tem patrocínio de FG Empreendimentos, Raffcom, Fazzenda Park Resort, MSport, MKM, Verdi, HC Imagem, Macom Veículos, BKR Park Mall, Guabifios, Clínica Alberto Fedeli, Fibra Fisio, Cervejaria Brusque e AK Sports.

