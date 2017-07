Com marcas de faca no tórax, homem é incendiado dentro de veículo, em Gaspar

Ademir Paulo Pereira, 66 anos, morreu na manhã deste sábado, 29, após incêndio em veículo no bairro Santa Terezinha, em Gaspar, na rodovia Ivo Silveira.

Ele estava no banco do motorista do Gol, com placas de Penha, com marcas de faca no tórax e o veículo tinha marcas de sangue.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) fará laudo com a causa da morte. A Polícia Civil investigará o caso.