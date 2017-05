Com momentos de tensão entre equipes, AD Brusque perde para Blumenau na Liga Ouro

A má fase de Brusque aliada ao bom momento da equipe de Blumenau refletiu no que foi o jogo entre os times na noite desta quinta-feira, 18, na Arena Brusque.

Embalados após seis vitórias consecutivas, o time visitante venceu com sobras os donos da casa, com direito a provocação que acabou numa longa discussão entre os atletas ao fim da partida.

O jogo – que começou equilibrado nos primeiros minutos – acabou com larga vantagem dos blumenauenses, que venceram por 95 a 45.

O primeiro período seguia empatado em 13 a 13 até os 3 minutos finais, quando Blumenau abriu vantagem que só foi aumentando ao longo da partida. Depois de abrir 28 a 22 no primeiro quarto, a equipe cansou de acertar os arremessos de três, aproveitou-se do nervosismo que ocasionaram faltas técnicas da equipe de Brusque, e foi para o intervalo vencendo por 47 a 34.

Até então, com diferença de 13 pontos a favor do time de Blumenau, o jogo seguia aberto, mas o que se viu nos dois últimos períodos foi um passeio da equipe visitante. Brusque, como já ocorreu em outros jogos, caiu muito de rendimento após o intervalo e se entregou fácil diante o bom time rival.

O terceiro período foi um massacre dos blumenauenses que fecharam em 27 a 11 e ampliaram a vantagem para 74 a 45. O cenário se manteve no quarto período, 21 a 10 e vitória tranquila da equipe da casa por 95 55.

Ao fim do jogo, os jogadores da equipe de Blumenau comemoram muito o triunfo e houve um desentendimento entre Rômulo, do time visitante, e Willian, do anfitrião Brusque. Após muita discussão, a turma do deixa disso separou os atletas.

O clima voltou a esquentar quando o técnico Bicudo reclamou da postura do jogador do time blumenauense, que deixou a quadra ironizando com a mão o fato de o time brusquense, segundo ele, “ter tomado 50 pontos dentro de casa”.

A equipe de Brusque volta a jogar agora no próximo sábado, quando se despede da Liga Ouro em jogo contra o Botafogo. A partida inicia às 18h, novamente na Arena Brusque.