O Campeonato de Futsal de Guabiruba termina neste sábado, 16, com o ginásio João Schaefer lotado e as três finais definindo os campeões de 2025 nas competições masculina (Séries Ouro e Prata) e feminina. As semifinais tiveram surpresas, com os atuais campeões eliminados e a presença do Olaria em duas decisões.

Decisão inédita

O Olaria chega à sua terceira final consecutiva no campeonato masculino. Após conquistar seu terceiro título em 2023, a equipe do bairro Guabiruba Sul foi vice-campeã de 2024.

A campanha de 2025 é excelente, com seis vitórias e um empate, 31 gols marcados e nove sofridos.

“O novo formato do campeonato contribuiu para termos uma primeira fase muito disputada. As quartas e semifinal foram jogos difíceis, precisamos buscar a vitória até o fim. A final será da mesma forma. Ssabemos das qualidades que a equipe do Garibaldi tem. Não estão na final à toa. Quem errar menos leva a taça, e vamos lutar muito para colocar essa taça em nossa galeria”, avalia o dirigente e massagista do Olaria, André Luiz Westarb.

O Atlético Garibaldi chega à final com uma enorme credencial: na semifinal, venceu o Atlético Tarumã, atual campeão, por 3 a 2. Também está invicto com seis vitórias e um empate.

Esta é a terceira participação da equipe. Em 2023 e 2024, foram eliminados nas semifinais para Olaria e Atlético Tarumã, respectivamente. “Chegamos com outra mentalidade, trazendo peças primordiais. Estávamos muito mais confiantes nesta semifinal”, explica o jogador Jaison Oliveira.

“Estamos na final com muita humildade e confiança, sabendo que o Olaria é o favorito. (…) Queremos chegar em quadra e dar nosso melhor. Acreditamos, sim, no título. Temos uma torcida que já fez a diferença nas quartas de final e nas semifinais. É uma força a mais. (…) É um jogo de concentração máxima, quem errar menos será o campeão.”

Em 25 de maio, no segundo fim de semana de competição, Atlético Garibaldi e Olaria empataram em 2 a 2. O Olaria terminou líder da Chave B por sofrer menos gols, seguido pelo Garibaldi.

Final feminina

Às 19h, a bola rola em Olaria x Tor, a final do campeonato feminino. O Tor segue invicto e é o favorito após ter liderado a Chave A. Tem absurdos 45 gols em sete partidas, com apenas três gols sofridos. Ao longo da campanha, aplicou grandes goleadas sobre São Cristóvão (10 a 0), Boos (8 a 0) e Felinas (12 a 0).

“Neste ano, tivemos grandes baixas no nosso time, devido à gravidez de três atletas. E nosso time se uniu, jogou com muita garra e vontade durante todo o campeonato. Fizemos uma ótima campanha, bons jogos, mostrando nossa força e chegando mais uma vez na final”, explica uma das responsáveis pela equipe, Carolaine Tormena.

A projeção para a final é de um jogo muito disputado. O Olaria cresceu muito durante a competição, e assim como nós, chegam com muita vontade de ganhar esse título”, declara a vice-artilheira da competição, com 12 gols.

O Olaria teve grande evolução. Foi o terceiro colocado no Grupo A, com duas vitórias e três derrotas. Nas quartas de final, venceu o PBS por 3 a 2. Nas semifinais, eliminou o atual campeão, Fênix, em grande estilo: 4 a 0. Agora, tenta levantar o troféu pela terceira vez, após o bicampeonato de 2005-2006.

“Tivemos resultados bons e ruins, mas nos encontramos desde as quartas de final, revertendo todo o cenários nos últimos três minutos. Mesmo diante de adversários fortes, a equipe se manteve focada, e vem crescendo a cada partida. A vitória sobre o Fênix, atual campeão, na semifinal, mostrou a força mental e técnica do grupo, além da importância de respeitar cada rival e não se acomodar”, explica Simone Batschauer, a Moni, autora de três gols do Olaria na competição.

“Respeitamos muito o Tor, adversário da final. São experientes e bicampeãs. Mas confiamos no nosso trabalho e no nosso potencial. Será uma grande final e iremos em busca desse tão sonhado título”, completa.

Reencontro

A noite de decisões será aberta às 18h, com DHM e Caresias, na final da Série Prata. As equipes estão garantidas na Série Ouro de 2026 e tentam terminar o ano com o troféu.

Após se classificarem juntos na Chave B, os dois times fazem um “tira-teima”, assim como ocorre na Série Ouro. Tanto DHM quanto Caresias têm cinco vitórias e um empate na competição. O empate foi justamente um DHM 2×2 Caresias, em 14 de junho. O DHM foi o líder da Chave, por ter menos gols sofridos.

“Já sabíamos no sorteio dos grupos que a classificação seria difícil. Muitos até achavam que não iríamos conseguir. Mas com muito esforço e dedicação, conquistamos o primeiro lugar do grupo”, explica Henri da Rosa, jogador do DHM.

“Nosso objetivo maior sempre foi a classificação para a Série Ouro. Com o objetivo alcançado, passamos a ver que o título não era algo distante, podíamos sonhar. E aqui estamos, na primeira final da Série Prata do município de Guabiruba. Desde o início do jogamos todos os jogos como se fossem uma final, e não vai ser diferente agora”, completa.

“Todo jogador almeja, pelo menos, disputar uma final do Municipal de Guabiruba. Nosso time estava muito focado, centrado, e conseguimos essa façanha. Para a final, o time está muito confiante para conquistar este primeiro título. Nossos torcedores, patrocinadores e familiares merecem. O grupo está muito fechado e unido”, comenta Gelson Imhof, do Caresias.

Finais – Sábado, 16/08

18h – DHM x Caresias (Série Prata)

19h – Olaria x Tor (Feminino)

20h – Olaria x Atlético Garibaldi (Série Ouro)

Semifinais – Sábado, 09/08

Feminino

17h – Tor 4×1 Três Trevo

20h – Fênix 0x4 Olaria

Série Ouro

18h – Olaria 5×2 Tor

19h – Atlético Tarumã 2×3 Atlético Garibaldi

Série Prata

16h – Caresias 3×0 Guarani

21h – Bolerage 3×4 DHM

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

