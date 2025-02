Com novos vereadores, Câmara de Botuverá abre ano legislativo em sessão com presença do prefeito

A Câmara de Botuverá iniciou o ano legislativo na terça-feira, 4, com a primeira sessão do ano. Como é tradicional a presença do chefe do Executivo na reunião que abre os trabalhos, o prefeito Victor Wietcowsky (PP) participou do encontro e discursou na tribuna. A sessão foi presidida pelo vereador Odirlei Bissoni (MDB).

O prefeito disse que, quando precisarem, os vereadores podem procurá-lo no gabinete para levar as demandas. “Viemos nos colocar à disposição e desejar um bom mandato para os vereadores. Queremos estreitar as relações. Estamos aqui pelo bem maior, que é o serviço público, que é a população”, disse.

