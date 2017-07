Com objetivo de revelar atletas, Jogos Abertos Comunitários de Brusque inicia 24ª edição

Mais do que um momento de integração entre comunidades, os Jogos Abertos Comunitários de Brusque, tem o objetivo de revelar atletas. A cada ano um novo nome se destaca entre as equipes e abre as portas para a carreira profissional.

Na noite desta sexta-feira, 7, ocorreu a abertura oficial da 24ª edição do Jacobs e, diferente dos anos anteriores, foi realizada na praça de alimentação do Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, onde a atleta Teresinha Horner, da comunidade São Luís, carregou a tocha simbólica que acendeu o fogo olímpico.

Desde o dia 26 de junho já iniciaram algumas disputas nas modalidades de futebol suíço sênior, futebol suíço livre, futsal livre masculino e feminino. Neste sábado também inicia a competição de atletismo, no Sesi.

O presidente da comissão organizadora, Eduardo Gohr, revela que a expectativa para os Jacobs deste ano são grandes, pois serão reunidos, em média, 4,5 mil atletas, de 30 comunidades, que disputarão em 23 modalidades nas categorias coletiva e individual. “A competição está em pleno vapor, com bons e disputados jogos, e o mais legal é a disciplina até o momento, em que não estamos tendo nenhum problema”, diz.

A próxima semana será ainda mais movimentada com mais modalidades sendo disputadas. “Tudo isso é possível graças a parceria entre as lideranças políticas e comunitárias”, comenta Gohr. Os jogos ocorrem todos os dias, inclusive aos fins de semana.

Roberto Bodemuller, 60 anos, está à frente do bairro São Pedro desde 2009 e carrega a alegria de ter o bairro como hexacampeão. Para ele, os Jacobs é um meio de confraternização em que sempre se descobrem mais atletas, além da integração com esporte e lazer. “É uma competição que tem muitos pontos positivos e por isso precisa sempre ser bem vista pelo poder público, para que não se acabe”, comenta.

Para Bodemuller, a receita para ser campeão é ter sempre o espírito esportivo, gostar e manter as amizades, especialmente com os pais de atletas, para criar laços de confiança.

De geração para geração

O empresário Nelson Cadore, 69, é um dos idealizadores do Jacobs e acompanhou de perto a abertura da edição deste ano. Ele também esteve à frente da comunidade de Santa Rita entre os anos de 1996 a 1998.

Na visão dele, a preocupação dos Jacobs não é somente com os atletas, mas de levar a competição de uma geração para outra. “É importante manter as lideranças durante todo o ano, formar uma congregação esportiva permanente para chegar na data dos Jacobs e apenas se reunir com as outras comunidades para ver como estão as coisas”, analisa.

Os Jacobs, para Cadore, é um meio de transformar vida de jovens. Ele lembra ainda que foi por meio dos jogos comunitários que se descobriram atletas a nível internacional, como o ciclista Murilo Fischer. “Tem pessoas que colecionam medalhas. Isso é maravilhoso, mas precisamos também transferir isso para a juventude. É uma chama que deve se manter acesa o ano inteiro”, frisa.

Homenagens

Durante a cerimônia de abertura, seis comunidades foram homenageadas e os representantes receberam placas. Entre as comunidades estava a do Maluche, que é a mais vencedora dos Jacobs, com dez títulos. Também foram homenageadas as comunidades do Azambuja, Santa Rita, Bateas, Centro e São Pedro.

O jovem Bruno Pieter, do Dom Joaquim, ainda representou todos os atletas do Jacobs e assim, fez o juramento do atleta. A cerimônia foi encerrada com um coquetel aos presentes e música ao vivo.