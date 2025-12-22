Com opções de gastronomia e lazer, píer turístico de Itapema é inaugurado nesta segunda-feira

Cerimônia de inauguração aconteceu às 18h

Com cerca de 300 metros avançando sobre o mar e mais de 18 mil metros quadrados de área construída, o Píer Oporto, localizado no bairro Meia Praia, em Itapema, é inaugurado nesta segunda-feira, 22.

As obras do Píer Oporto tiveram início em dezembro de 2023, após as empresas MayBelly Incorporadora, Pantanal Negócios Imobiliários, R7 Participações e RGS Engenharia assumirem integralmente a execução financeira e executiva do projeto. A entrega da estrutura construída sobre o mar aconteceu um ano antes do prazo previsto.

“Por estar sobre o mar, todas as etapas da construção foram extremamente desafiadoras. Utilizamos materiais específicos para o ambiente marítimo, com tratamento e durabilidade diferenciados, além de soluções desenvolvidas exclusivamente para o Píer Oporto. Concluir uma obra com essas características únicas é motivo de grande orgulho e representa um novo momento para Itapema e todo o litoral catarinense”, destaca Maycol Marini, sócio e diretor-presidente do Píer Oporto.

Ícone do turismo e lazer

Com uma estrutura inédita na América Latina, o Píer Oporto se destaca pela arquitetura e inovação. Será o único píer do continente com estacionamento localizado abaixo da plataforma principal, oferecendo 226 vagas para veículos.

O espaço foi projetado para proporcionar uma experiência completa de lazer, turismo e entretenimento, com lojas, restaurantes, quiosques, academia com vista panorâmica de 360° para o mar, espaços de convivência e área comercial diversificada.

O píer de Itapema passou a se chamar Oporto em alusão ao maior empreendimento do Litoral Norte de Santa Catarina, lançado pela MayBelly Incorporadora, que leva o mesmo nome, simbolizando a grandiosidade e o estilo marcante do projeto.

Marcas confirmadas

O Píer Oporto reunirá 54 operações comerciais, entre marcas nacionais e internacionais de destaque. Uma das grandes atrações será o Hard Rock Cafe, que em Itapema contará com a única unidade do mundo construída sobre a água, oferecendo vista de 360° para o mar. O estabelecimento estará aberto ao público a partir das 21h desta segunda.

Além da famosa franquia, o local reunirá opções variadas de gastronomia, comércio e entretenimento.

Confira algumas das marcas:

  • Açailand
  • Amarelo Manga
  • Balas Fina
  • Bella Gula Tortaria e Café
  • Bumerang
  • Cali Cravings Bar e Grill
  • Choperia N1
  • Cremeliê Café
  • Estância Las Lenas
  • Estapar
  • Forneria Oliva
  • Freddo Gelateria
  • Grano
  • Green Island
  • Hard Rock Cafe Itapema
  • It Wheel
  • Jet Píer
  • Kekala
  • Kings Sneakers
  • Kopenhagen
  • Lefran Jóias
  • Los Mariachis Culinária Mexicana
  • Luzzoo
  • Outlet Suplementos
  • Orben Relojoaria e Ótica
  • Pantai Sushi e Asiático
  • Pantanal Negócios Imobiliários
  • Pizzaria D’Italia
  • Pratique Academia
  • Press Café
  • Restaurante Raízes
  • Rede Leme de Combustíveis e Conveniência
  • Saudoso Boteco
  • Truck da Nona
  • Usina do Hambúrguer
  • Vino!
  • Yoshake
  • Well Live
