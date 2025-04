Com participação de brusquenses, livro que conta histórias de corredores amadores é lançado

No último sábado, 5, foi lançado o livro TRI – Transpira Respira e Inspira nas dependências da loja Gevaerd Calçados, em Brusque. Únicos representantes de Santa Catarina, Aparecida Leite e Irajá Trindade foram coautores do livro, que inclui diversas histórias sobre corredores amadores.

De acordo com Aparecida, com a presença de pessoas de dentro da cidade e também de fora, o evento foi uma surpresa agradável. “Vieram pessoas que tínhamos convidado e pessoas que foram uma grande surpresa para nós”. Outras pessoas descobriram o lançamento do livro por acaso. “Chegaram lá no Gevaerd para tomar um café e aí perguntaram o que estava acontecendo. ‘Ah, meu Deus, também quero levar um, meu filho corre, vou levar um de presente’. Então, assim, foi uma coisa muito gostosa, muito agradável”, menciona.

Conforme Aparecida, ainda há exemplares disponíveis, é possível adquiri-los através do número (47) 9 9124-7175. O livro custa R$ 50, e deste valor, R$ 20 serão destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.

