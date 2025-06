Com participação de pilotos reais, filme “F1” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1, volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. O longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.

No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

O filme F1 está disponível no Cine Gracher da Havan em sessões dubladas e legendadas.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

LILO & STITCH

Dublado / 15h30

ELIO

Dublado / 19h

MEGAN 2.0

Dublado / 21h

Legendado / 21h (apenas nos dias 26, 29 e 2 de julho)

CINE GRACHER 2

ELIO

Dublado / 19h

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30 e 20h30

CINE GRACHER 3

MEGAN 2.0

Dublado / 17h

LILO & STITCH

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

ELIO (3D)

Dublado / 15h

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30

LILO & STITCH (3D)

Dublado / 14h30 e 17h30

F1 O FILME

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (nos dias 26, 29 e 2 de julho)

CINE GRACHER HAVAN 2

ELIO – SESSÃO TEA

Dublado / 14h (apenas no dia 28)

ELIO

Dublado / 15h (não haverá sessão nos dias 28, 1º e 2 de julho)

COMO TREINAR SEU DRAGÃO

Dublado / 17h30 e 20h (não haverá sessão das 17h30 nos dias 28, 1º e 2 de julho)

CINE GRACHER HAVAN 3

LILO & STITCH

Dublado / 15h30 e 18h (sessão das 18h apenas a partir do dia 29)

ATEEZ WORLD TOUR TOWARDS THE LIGHT WILL TO POWER

Dublado / 18h

Legendado / 19h30 (apenas nos dias 26 e 27)

EXTERMÍNIO: A EVOLUÇÃO

Dublado / 18h (a partir do dia 29)

Legendado / 20h45 (apenas nos dias 30 e 2 de julho)

