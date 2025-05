Com R$ 150 milhões em investimentos, ZEN inaugura novo parque fabril no aniversário de 65 anos da empresa

A ZEN celebrou, nesta terça-feira, 20, o início das operações de seu novo parque fabril, marcando um passo estratégico dentro do ciclo de investimentos de R$ 150 milhões.

A cerimônia, realizada a partir das 16h, também celebrou os 65 anos da empresa e contou com a presença de convidados que puderam conhecer de perto a nova estrutura, resultado de dois anos de planejamento e um ano de obras.

Para o diretor-presidente Wilson Bricio, a nova unidade vai além da expansão física: simboliza a evolução da ZEN rumo a um modelo produtivo mais tecnológico, eficiente e sustentável.

“Celebramos com orgulho os 65 anos da nossa história e a inauguração de uma nova unidade fabril – um marco estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência e nos posiciona de forma ainda mais competitiva para o futuro. Esse momento é fruto do mesmo espírito empreendedor que inspirou nossos fundadores e que continua presente em cada passo que damos. Investimos no futuro porque acreditamos na força do nosso time e na perenidade do nosso negócio”, destaca.

Com a nova fábrica, a empresa promove mais agilidade, segurança, rastreabilidade e qualidade.

“Este projeto foi concebido para fortalecer nosso processo produtivo com mais integração, velocidade e controle de qualidade. A nova fábrica nos permite ampliar a capacidade de resposta ao mercado. Tudo isso com inovação técnica e foco no cliente, pilares que norteiam nossas decisões industriais”, ressalta o diretor de operações da ZEN, Eduardo Bertolini.

Tecnologia e inovação

Com equipamentos de última geração, a nova planta concentra seis etapas essenciais de produção: desde a entrada da matéria-prima (bobinas de aço), passando por jateamento, compactação, fosfatização, trefilação e recozimento.

Todo o processo foi desenhado com foco em eficiência e responsabilidade ambiental, incluindo tecnologias como o reaproveitamento de água nos enxágues, que reduzem significativamente o impacto ambiental.

Ainda em 2025, o plano de investimentos contempla a chegada de uma conformadora de 1,2 mil toneladas e uma linha de forjamento a quente, ampliando a capacidade produtiva e o portfólio voltado ao setor da mobilidade.

O projeto da nova unidade também prioriza o bem-estar dos colaboradores e da comunidade. O galpão conta com ventilação forçada moderna, isolamento acústico e paredes de concreto reforçadas, garantindo conforto térmico e redução de ruído no entorno.

“É um orgulho muito grande contar um pouco da história da empresa, que realmente nasceu em São Paulo, mas que possui uma história forte com Brusque. Meu pai, Hylário Zen, saiu daqui para tentar a vida lá nos anos 50 e se apresentou como torneiro mecânico. Eles fundaram a empresa em São Paulo e, em 1974 ou 1975, retornaram para Brusque”, contou André Zen, vice-presidente do Conselho.

Para André, a nova unidade representa um movimento estratégico: “Isso aqui é um marco para nós. Não apenas a realização de uma nova unidade fabril, mas todo um movimento de investimento em pessoas, nova cultura, novos mercados, e novos relacionamentos com os clientes”.

A expansão foca na verticalização da produção, com a internalização de etapas como a transformação do fio-máquina em arame, antes terceirizada.

“A questão principal é a flexibilização. Isso nos permite produzir uma gama de produtos que antes não conseguíamos por questões de tamanho, volume da matéria-prima, peso e também complexidade do produto acabado”, destacou Paulo Nunes, presidente do Conselho da empresa.

O investimento também contempla novas máquinas de conformação a frio e a quente.

“A tecnologia é muito atualizada. Não vou dizer inédita no Brasil, mas temos processos com um diferencial competitivo significativo”, complementou Nunes.

Com cerca de 980 colaboradores, a ZEN já contratou novos profissionais para a nova planta e prevê ampliação conforme novos contratos forem firmados.

“Hoje essa nova unidade está operando com cerca de 30% a 40% da capacidade. Já empregamos 12 pessoas a mais nela. A ideia é ganhar novos contratos para ir ampliando gradualmente”, explicou André.

Governança e continuidade

Além do crescimento produtivo, a ZEN aposta na solidez de sua estrutura de governança como fator-chave para a longevidade.

“Sou da terceira geração, neto do Hylário. Desde cedo aprendemos o que é governança, o que é família, o que é negócio, o que é propriedade”, relatou Paulo Zen, presidente da Zen Participações.

“Lamentamos ver empresas centenárias de Brusque que já não estão mais ativas, muitas vezes por conflitos familiares. Mas o pai teve a visão de iniciar um processo de governança que nos trouxe até aqui”, completou André.

Com cerca de 400 lançamentos de novos itens apenas em 2023, a empresa mantém presença forte no mercado nacional e internacional. Atualmente, 60% da produção atende ao mercado interno e 40% vai para exportação.

“Se olharmos apenas para custo, o investimento de R$ 150 milhões é alto. O foco é ampliar nosso atendimento ao mercado”, concluiu Paulo Zen.

Destaque no mundo

Fundada em 1960, a ZEN é uma indústria brasileira com presença global, exportando para mais de 70 países nos cinco continentes. Referência em soluções de alta performance para o setor de mobilidade, a empresa fornece impulsores de partida, polias, tensores, kits de distribuição, motores de partida, alternadores e rolamentos para os mercados OEM e aftermarket.

Reconhecida internacionalmente pela excelência operacional e práticas Lean, a ZEN já recebeu prêmios como o Global Kaizen Award. A empresa também mantém certificações como ISO 9001, IATF 16949 e ISO 14001, reafirmando seu compromisso com qualidade, sustentabilidade e gestão responsável.

Com mais quase mil colaboradores e uma produção anual que ultrapassa 15 milhões de componentes, a ZEN continua a investir no futuro da mobilidade global, aliando inovação, eficiência e responsabilidade ambiental.

