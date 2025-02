Com reabertura da ponte do Maluche, trânsito na rua Hercílio Luz passa por nova modificação

Com a liberação da ponte do Maluche na manhã desta sexta-feira, 21, em Brusque, a sinalização da rua Hercílio Luz, no Centro, foi alterada. Motoristas que antes acessavam a via através da ponte estaiada não poderão mais fazer a manobra de conversão à esquerda.

A equipe de sinalização da Secretaria de Trânsito de Brusque realiza nesta manhã a implantação das placas sinalizadoras. Um agente da Guarda de Trânsito está no local da travessia da ponte estaiada com a rua Hercílio Luz para orientar motoristas.

Desta forma, as normas voltam a ser como eram antes da interdição da ponte. Confira:

O acesso direto para quem vem da ponte estaiada e deseja entrar na Hercílio Luz deixará de existir. Não será mais possível entrar à esquerda após a ponte;

As três pistas para quem vem da Hercílio Luz sentido Beira Rio serão em mão única;

O semáforo da descida rua do Convento (morro da delegacia) sentido Hercílio Luz será retirado e os motoristas terão direita e esquerda livres;

Os outros dois semáforos na intersecção abaixo do morro da delegacia também serão retirados e os motoristas terão livre acesso;

O trecho entre a Hercílio Luz e o bairro Jardim Maluche segue em mão dupla.

