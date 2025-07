O Brusque enfrenta o Botafogo-PB às 19h30 desta segunda-feira, 28, no Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a derrota em casa para o Retrô, o Marreco precisa de uma vitória fora de casa contra um adversário que vem subindo na tabela. As equipes se reencontram dois anos após uma vitória quadricolor sobre o Belo em João Pessoa.

O volante Jean Mangabeira, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o zagueiro Jhan Pool Torres voltam de suspensão, além do técnico Bernardo Franco.

Desta vez, o desfalque pelo terceiro cartão amarelo é o centroavante João Veras. Por outro lado, os atacantes Olávio e Adrianinho, reforços recentes, estão prontos para estrear.

Estão pendurados o lateral-direito Mateus Pivô, o zagueiro Roberto, o lateral-esquerdo Ítalo; os meio-campistas Alex Paulino e Biel; e os atacantes Diego Mathias e Luizinho.

O técnico Bernardo Franco comandou treinamentos no CT do América até este sábado, 26. Neste domingo, 27, a equipe fez a viagem a João Pessoa.

A rodada anterior terminou com o Brusque na oitava posição, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos. Se vencer o Botafogo-PB, pode subir à sexta posição, ultrapassando o Ypiranga no saldo de gols.

Escalação possível

Se mantiver os três zagueiros, o Brusque pode ir a campo com Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto (Maurício), Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Thomaz (Bernardo), Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio (Luizão).

Outra opção pode ter Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Olávio (Luizão).

Botafogo-PB

Após maus resultados na primeira metade da fase inicial da Série C, o Botafogo-PB começou a reagir. A equipe vem de vitórias sobre Londrina, por 2 a 0, e, mais recentemente, sobre o Ituano, por 3 a 0. Já são três jogos sem derrota, contando com o empate diante do São Bernardo em João Pessoa.

O Belo abre a rodada na 11ª posição, com 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Em casa, a última derrota foi para o Caxias, por 2 a 1, em 14 de junho. Antes, em 11 de maio, perdeu também para o Floresta.

Nesta quinta-feira, 24, o Botafogo-PB anunciou a contratação do meia Guilherme Silveira, que acumula sete gols em 30 partidas pela Juazeirense-BA nesta temporada. Três dias antes, foram confirmadas as saídas, em comum acordo, de cinco jogadores: o zagueiro Amorim, os laterais Diego Ferreira e Lucas Lopes e os atacantes Luiz Fernando e Rafinha.

O lateral-esquerdo Evandro é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Uma escalação possível tem Michael Fracaro; Erick, Wendel Lomar, Reniê, Felippe Borges; Gama, Igor Maduro; Gabriel Honório, Thallyson (Camilo), Rodrigo Alves; Denilson.

Arbitragem

O trio é paranaense. Murilo Ugolini Klein apita a partida, auxiliado por Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich. Douglas Magno de Melo Pereira (PB) é o quarto árbitro.

Retrospecto

O único jogo entre Brusque e Botafogo-PB foi realizado em 8 de julho de 2023, no Almeidão. Guilherme Queiróz e Everton Bala marcaram os gols do quadricolor e Natanael diminuiu para o Belo, pela 12ª rodada da Série C daquele ano.

Botafogo-PB x Brusque em tempo real

Acompanhe Botafogo-PB x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

