Com salários atrasados, Rodrigo Pollero deve deixar o Brusque até julho

O centroavante Rodrigo Pollero continua com meses de salários atrasados e a tendência é de que não volte a jogar deixe o Brusque até o fim de seu contrato, no final de julho, ou mesmo antes. Nos últimos dias, o jogador tem comparecido aos treinos, mas sem participar das atividades. Seu último jogo foi em 10 de maio, a derrota por 1 a 0 diante do ABC, no Augusto Bauer.

Internamente no clube, não é considerada a possibilidade de um acordo que envolva a renovação do contrato. A diretoria tenta resolver a sequência da carreira de Pollero com o fim do vínculo com o jogador. Sobre isto, a principal questão em aberto é se o contrato será encaminhado até o final, em julho, ou se será feita uma rescisão anterior.

Pollero é o único jogador que segue sem receber no elenco. Isto se deve a um impasse em torno de seu contrato. Este impasse não foi especificado pela atual gestão, que assumiu o futebol do clube entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

Na quinta-feira, 22, o elenco do Brusque decidiu fazer uma paralisação e não treinar, em solidariedade ao colega de equipe. Quatro dias depois, na segunda-feira, 26, Pollero não foi relacionado para a partida contra o São Bernardo.

O uruguaio de 28 anos está prestes a encerrar sua passagem pelo Brusque com três gols e duas assistências em 29 jogos. Foram 11 partidas, dois gols e uma assistência em 2024, na Série B. Fez o primeiro gol do Brusque no Augusto Bauer após a reforma, no 1 a 0 contra o Ituano, em 14 de outubro. Seu gol em 2025 abriu o placar na vitória por 2 a 0 diante do Trem-AP, pela Copa do Brasil.

Pollero está emprestado pelo Bellinzona, da segunda divisão suíça. Entre as temporadas 2024 e 2025, o atacante entrou em acordo para sua permanência no Brusque, em negociação que o fez ser um dos últimos jogadores a se apresentarem para a pré-temporada, ao lado de Jhan Pool Torres.

Formado nas categorias de base do Peñarol, Pollero passou grande parte de sua carreira no futebol suíço. Antes de chegar ao quadricolor, fez 15 gols em 30 jogos pelo Bellinzona na temporada 2023-24.

O Município tentou entrar em contato com Rodrigo Pollero, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: