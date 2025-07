Com salários atualizados, Prefeitura de Brusque lança seletivo para áreas da engenharia e arquitetura; saiba valores

A Prefeitura de Brusque está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado nº 007/2025, voltado ao preenchimento de vagas temporárias nas áreas de Engenharia e Arquitetura.

A principal novidade do certame é a readequação salarial dos cargos, que agora passam a contar com remuneração de R$ 7.875 mensais para jornada de 40 horas semanais, um aumento frente aos valores anteriormente praticados.

O objetivo da gestão municipal com a atualização dos vencimentos é tornar a remuneração mais competitiva em relação a outros municípios da região do Vale do Itajaí.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Estratégica (SIE), Deco Batisti, a defasagem salarial vinha provocando evasão de profissionais das equipes técnicas da Prefeitura.

“Esperamos por esse momento para lançar o processo seletivo, justamente porque antes era necessário corrigir esse desequilíbrio. Hoje, o engenheiro ou arquiteto que ingressar nos quadros do município vai encontrar um salário mais justo e alinhado à realidade da nossa região”, explica.

As vagas estão distribuídas entre diversos setores da Administração Direta e Indireta, como Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) e Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan).

São oportunidades para os cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental/Sanitarista, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal e Engenheiro Mecânico.

Como participar

O processo seletivo terá validade de um ano, prorrogável por igual período, e será realizado por meio de avaliação de títulos, cursos e tempo de serviço.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site, entre os dias 16 e 25 de julho de 2025.

A lista completa de cargos, requisitos, critérios de pontuação e atribuições está disponível no edital, que pode ser consultado por este link.

