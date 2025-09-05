Com Série C e Copa SC pela frente, Brusque se reforça com meio-campista

O Brusque acertou a contratação do volante Jhonny Lucas para a sequência da temporada, que tem o Brasileiro Série C e a Copa Santa Catarina.

Como deixou a Ponte Preta antes do fim da janela de transferências, o volante pôde assinar com o quadricolor e deverá estar disponível para as duas competições. O Brusque o aguarda para fazer o primeiro treinamento com o elenco nesta sexta-feira, 5.

Aos 25 anos, Jhonny Lucas encontra no Brusque uma oportunidade para voltar a ter uma sequência de jogos. Ele foi formado nas categorias de base do Paraná e chegou a integrar a Seleção Brasileira Sub-20. Em 2018, ano em que jogou a Série A do Brasileiro com o Paraná, o jogador chegou a treinar com a Seleção principal durante uma data FIFA, a convite de Tite.

Depois, teve uma passagem sem espaço pelo Sint-Truiden, da Bélgica, com o qual teve problemas burocráticos para sair. Ainda defendeu clubes como Londrina, Goiás e Vitória, jogando o Brasileiro Série B. Em 2023, pelo Goiás, foi campeão da Copa Verde, entrando em campo na final contra o Paysandu. Sua passagem pelo Esmeraldino foi atrapalhada por lesões.

Seu último jogo foi justamente contra o Brusque, na vitória do Goiás por 2 a 0 em Goiânia, pela terceira rodada da Série B, em 5 de maio de 2024. Foi relacionado para outras partidas do primeiro turno, mas sem entrar em campo.

Em 2025, Jhonny Lucas foi contratado pela Ponte Preta, mas foi relacionado para duas partidas e não chegou a entrar em campo. Seu contrato com o clube paulista era vigente até 31 de outubro, mas foi assinada a rescisão.

Próximos jogos

O Brusque enfrenta o Náutico às 19h deste domingo, 7, no Augusto Bauer, pela primeira rodada da segunda fase da Série C. Já na terça-feira, 9, o quadricolor recebe o Santa Catarina, pela primeira rodada da Copa SC.

