Com técnico novo, a preparação vai começar

O Brusque apostou em Higo Magalhães para comandar o time na temporada 2026, tentando ter um nome mais “conhecedor” dos campeonatos que vai disputar. O técnico tem passagens pelo Vila Nova e pelo Camboriú, além ter feito parte da campanha do rebaixamento do CSA neste ano. A diretoria quadricolor resolveu esquecer essa fato e apostar nele. Será que a opção correta?

Acho que temos que esperar pra ver a formação do plantel, que hoje está bem reduzido. Um dos grandes problemas que eu vi em 2025 foi o excesso de apostas em jogadores sem tantos números bons, e isso acabou pesando em momentos decisivos. O departamento de scout mais errou do que acertou, e penso que havia a necessidade de trazer um time com mais “casca” em estaduais fortes e para a Série C.

A chegada de Higo me dá a impressão que pode ter uma correção de rota aí. O time do CSA em si , pra exemplificar, acabou caindo, mas tinha alguns jogadores que tem qualidade, como Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. O principal mote aqui é trazer um time com mais cara de campeonato brasileiro, e menos números (ruins) de quem pouco conhece o futebol nacional. Acredito ser esse o primeiro passo. Some-se a isso o fato da pré-temporada começar já na semana que vem. Vai ser vantagem competitiva importante no início do ano que vem, se isso for bem aproveitado.

Candidatura

Depois de sediar a Olesc, a cidade de Brusque mostrou uma parte de sua estrutura esportiva para sediar um evento esportivo de grande porte. É sabido que a cidade é candidata para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina em 2027, e para isso, vai ter concorrência à vista: o presidente da Fesporte me confirmou que as cidades de Pomerode, Timbó e Indaial, em candidatura conjunta, vão disputar no voto a sede da competição daqui a dois anos. No ano que vem, os Jasc voltarão para Rio do Sul.

Campeão

Grande público esteve no último sábado no estádio do Ourífico, em Botuverá, para acompanhar a decisão do campeonato municipal de futebol da cidade. Jogo disputado de dois times que se conhecem, onde o Figueira devolveu a derrota no ano passado e venceu o time da casa nos pênaltis. Destaque negativo para a arbitragem de Célio Amorim, que não deu nenhum acréscimo no primeiro tempo e apenas dois minutos no segundo, em uma partida que teve várias interrupções grandes.

Vaga na final

No domingo, vamos conhecer os dois finalistas do campeonato municipal de Guabiruba. No primeiro confronto, o São Pedro joga em casa para confirmar a classificação contra o Lageadense com uma confortável vantagem conseguida com o 5 a 1 no jogo de ida. Já no estadio do Olaria, o time da casa precisa de um empate contra o 10 de junho para ir para mais uma final. No jogo de ida, deu Olaria por 3 a 2 em jogo bem parelho.