Com três desfalques, Brusque visita o Concórdia pela sexta rodada do Catarinense

Sem contar com pelo menos três jogadores, o Brusque enfrenta o Concórdia às 19h desta quarta-feira, 7, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Além de Dentinho e Serrato, suspensos, Éverton Alemão também é desfalque. O Galo d’Oeste estará sem o volante Emerson Souza, mas chega embalado por sua primeira vitória sobre a Chapecoense na história.

Já são quatro partidas sem vitória do Brusque neste Catarinense. Desde que venceu o Barra por 3 a 1 na estreia, o quadricolor empatou sem gols contra Chapecoense e Figueirense, perdeu para o Nação por 1 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Joinville. A equipe começa a rodada no sétimo lugar, com seis pontos.

O zagueiro Éverton Alemão é desfalque. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o JEC, sentindo dores na panturrilha. Matheus Salustiano, que foi titular contra o Figueirense, pode ser o substituto.

O atacante Paulinho Moccelin retorna de suspensão. Os novos desfalques por acúmulo de cartões são o atacante Dentinho e o meia Serrato.

É possível ir a campo contra o Concórdia com Matheus Nogueira; Ronei, Matheus Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison; Diego Tavares, Jhemerson, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio).

A delegação quadricolor partiu rumo a Concórdia após o almoço desta segunda-feira, 5, chegando ao destino ainda durante a noite. O único treino antes da partida está programado para a tarde desta terça-feira, 6.

Leia também:

1. Diretoria revela dívida de 2023 e perspectiva de melhora em 2024

2. Concórdia enfrenta o Brusque após conquistar vitória inédita sobre a Chapecoense

3. Opinião: “Foi-se metade da primeira fase, e o Brusque ainda sofre para se reencontrar”

4. Confira o retrospecto entre Brusque e Concórdia

5. Câmara aprova investimento de R$ 900 mil no estádio Augusto Bauer

Concórdia

O Concórdia é o sexto colocado e vem de uma vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá. Foi o primeiro triunfo do Galo d’Oeste no chamado Clássico da Linguiça.

O volante Emerson Souza está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O preparador físico Alexandre Andreis também cumpre suspensão, pois foi expulso no jogo anterior.

Quem retorna de suspensão é o lateral-direito Ryan. O lateral-esquerdo Vinícius e o atacante Marquinhos estão pendurados, assim como o auxiliar técnico Ângelo Stédile.

Uma possível escalação tem Jean Carlos; Ryan, William Alves, Perema, Tetê, Vinícius Nucci; Wendel (Zé Vítor), Emerson Souza; Nadson, Marquinhos; Vitinho.

Retrospecto

24 jogos oficiais;

11 vitórias do Brusque;

9 empates;

4 vitórias do Concórdia;

36 gols do Brusque;

23 gols do Concórdia.

Arbitragem

Luiz Augusto Silveira Tisne (CBF) apita a partida, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro (CBF) e Elen Carolin Portal Sieglitz (FCF). O quarto árbitro é William Martins Custódio (FCF).

Ingressos

O ingresso custa R$ 50, com meia-entrada a R$ 25. Pessoas que doaram sangue nos últimos seis meses também têm direito à meia-entrada, mediante a apresentação de comprovante, assim como idosos, estudantes e professores. Crianças de até 12 anos não pagam.

Os pontos de venda são em Concórdia: Galo Store, Posto Parisenti, Banca Camargo, Alexsports e Solar Materiais Elétricos, além da bilheteria do estádio Domingos Machado de Lima. A entrada da torcida do Brusque será feita nos fundos da Casa da Cultura, na rua Marechal Deodoro.

Como assistir a Concórdia x Brusque

Acompanhe Concórdia x Brusque em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo em imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 18h30.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: