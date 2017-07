Comandado por interino, São Paulo enfrenta o Santos para virar a página no Brasileirão

O São Paulo vive momentos de horror neste campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento e com o clube bagunçado dentro e fora de campo. No domingo, o Tricolor enfrentará o Santos na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor demitiu Rogério Ceni durante a semana, depois de perder para o Flamengo e entrar no Z4. Dorival Júnior, ex-Santos, foi anunciado como novo treinador, mas quem comandará o time à beira do gramado no domingo será Pintado, interinamente.

O equatoriano Arboleda está regularizado e poderá entrar em campo. Pintado fechou o treinamento ontem para tentar surpreender o Peixe. A expectativa também fica sobre Cueva, bastante criticado.

O Santos faz boa campanha e está à beira de entrar no G4. O clube praiano bateu o Atlético-PR durante a semana, pela Libertadores, e vive bom momento. A meta do Peixe é ser mais regular no Brasileirão e ter boas atuações como tem tido na competição internacional.

Vasco x Flamengo

Em casa e com promessa de grande público, o Gigante da Colina tentará parar o Flamengo, que vem tendo boas atuações no campeonato. O Vasco empatou na última rodada e quer buscar o caminho da vitória, conforme entrevistas de Luis Fabiano durante a semana. O Fla, por sua vez, precisa da vitória para continuar no encalço do vice-líder Grêmio e do Corinthians, líder.

Grêmio x Avaí

O Tricolor Gaúcho tem o favoritismo todo ao seu lado contra o frágil Avaí. A equipe que jogará no domingo deve ter apenas uma mudança: Léo no lugar de Marcelo Grohe. Já o Leão tem que acordar no campeonato. A boa notícia é que o STJD liberou o meia Marquinhos para jogar enquanto espera novo julgamento sobre sua suspensão diante do Flamengo.

Corinthians x Ponte Preta

Se vencer a Ponte nesta rodada, o Timão de Carille igualará a marca do time comandado por Tite em 2015: 26 jogos de invencibilidade. O líder do Brasileirão está sete pontos a frente de segundo lugar, Grêmio. O confronto também marcará o reencontro de Emerson Sheik – em alta na Macaca – com o Corinthians.

SÉRIE B

Pressionado, Inter recebe o Criciúma

O Internacional vive uma das piores fases da sua história, mas tentará começar a virar a página contra o Criciúma amanhã, pela 12ª rodada da Série B. O Colorado está em quinto e vem de derrota. O Tigre é apenas o 11º e tenta dar início à arrancada rumo ao G4. O Figueirense joga contra o Ceará para sair da zona do rebaixamento.