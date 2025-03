Comandante da PM diz que base fixa em Brusque seria ineficaz: “tipo de policiamento que não é mais utilizado”

O comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, discursou na Câmara de Vereadores na sessão desta terça-feira, 11. Ele se manifestou contrário à instalação de uma base policial fixa no bairro Águas Claras, assunto que gerou polêmica recente no Legislativo.

Pedro afirma que novos estudos de atuação da Polícia Militar apontam que os policiais precisam estar em movimento. Uma base em determinado bairro faria com que os PMs ficassem estáticos na estrutura.

“Há pouco tempo, tivemos o ensejo sobre base policial em bairros da cidade. É um tipo de policiamento que hoje não é mais utilizado. Foi usado muito na década de 1980 e 1990, e se mostrou um pouco ineficaz pela dificuldade de efetivo”, analisa.

O comandante relata que seria mais eficaz buscar alternativas para o deslocamento dos policiais, por carros, bicicletas e outros meios.

Pedro pontua ainda que o efetivo seria prejudicado com policiais fixos em uma base. “Só terá uma sensação de segurança quem estiver muito próximo daquele ponto”.

O assunto foi trazido à Câmara há algumas semanas, após requerimento do vereador Felipe Hort (Novo), que foi rejeitado pela base do governo. Em razão de supostas críticas nas redes sociais que os vereadores receberam por causa da rejeição do requerimento, a base acusou Felipe de querer “jogar para torcida”. Leonardo Schmitz (PL) chamou o vereador do Novo de mentiroso.

Novos policiais para Brusque

Durante o discurso, o comandante anunciou o aumento de efetivo policial em Brusque. Ao todo, 19 novos policiais chegam à cidade. Outros cinco PMs serão transferidos. Desta forma, na prática, o efetivo aumenta com 14 novos policiais nas ruas.

Após a fala, a palavra foi aberta para questionamentos dos vereadores. Rogério dos Santos (Republicanos) perguntou ao comandante sobre os números do efetivo atual e qual seria a quantidade ideal de policiais militares para a cidade.

O 18º BPM abrange os municípios de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Gaspar e Ilhota. Atualmente, são 80 policiais somente em Brusque. Com o aumento do efetivo anunciado, o número subirá para 94.

Pedro Machado cita que o efetivo ideal gira em torno de 112 a 120, conforme análise elaborada pelo Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. No entanto, ele defende buscar alternativas para minimizar a quantidade de policiais, que não é ideal.

“Não posso reclamar que não temos policiais para trabalhar. Precisamos levantar da cadeira e pensar em formas, em programas, para atender a população da melhor maneira possível”.

Parte dos novos PMs do município atuarão em áreas da cidade de forma direcionada. Uma viatura deve circular na região dos bairros Dom Joaquim e Águas Claras, e outra deve atender o bairro Steffen.

Frentes de atuação

O comandante relata também quais as frentes de atuação da PM. Uma delas é a identificação dos problemas, que vem acompanhada da posição estratégica dos policiais em determinadas regiões em que as ocorrências são registradas.

Os problemas, conforme Pedro, são poucos, mas móveis. Em algum momento, atingem determinado bairro. Depois, são registrados em outras regiões da cidade.

Por fim, o comandante disse que a PM investe em técnicas de policiamento e estuda o que é mais eficiente para a atividade policial. Após o discurso, os vereadores fizeram perguntas e elogiaram o trabalho do 18º Batalhão.

