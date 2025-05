Comandante dos bombeiros de Brusque detalha operação que localizou corpo de mulher no rio Itajaí-Mirim

O comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rafael de Faveri, detalhou a operação que encontrou o corpo de uma mulher no rio Itajaí-Mirim. Ela foi vítima da queda de um carro no rio na noite deste domingo, 25, na região da ponte dos bombeiros, no Centro.

Conforme o comandante, o local em que o veículo caiu tem 6 metros de profundidade. A reportagem de O Município apurou que a mulher vítima do acidente tinha 57 anos. No entanto, até o fechamento da matéria, a identidade dela não havia sido divulgada.

Quatro mergulhadores atuaram na ocorrência. O veículo foi localizado na segunda descida ao rio, após a primeira sem sucesso. Dois mergulhadores submergiram para encontrar o carro, enquanto os outros dois prestaram apoio na superfície.

“Conseguimos acessar o veículo e fazer uma ancoragem para içamento. Foi confirmada a presença de uma vítima no interior. O corpo possui as características de uma mulher. O carro era um Fiat Siena. Ela foi encontrada no banco da frente”, detalha o comandante.

Colaborou: Vitor Souza

